Советник Януковича и «смотрящий за судами». Кем был убитый в Мадриде Портнов
12 мая в Мадриде застрелен 51-летний Андрей Портнов — бывший близкий соратник Виктора Януковича.
Портов был заместитель главы президентской администрации Януковича, ранее сотрудничал с БЮТ и готовил «широкую коалицию» вместе с регионалами, которая должна была ограничить полномочия президента Украины, сообщает NV.
По предварительным данным, Портнова застрелили около 9:15 утра (10:15 по Киеву) возле Американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло, недалеко от которой жил и куда привел своих детей. Портнов умер от серии несовместимых с жизнью огнестрельных ранений еще до приезда медиков, в том числе в грудь и голову. Арестов по пока нет.
NV напоминает о том, кем был Андрей Портнов и почему его имя связано с рядом самых резонансных антидемократических событий и периодов в истории независимой Украины.
Юрист родом из Луганска
Андрей Портнов в 90-х годах работал юристом в Луганске, где получил профильное высшее образование.
С 1997-го года, во времена президентства Леонида Кучмы, переехал в Киев, где начал работать в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — сначала как главный специалист, а затем на руководящих должностях, поднимаясь все выше по карьерной лестнице.
В начале 2000-х основал собственную юридическую фирму Портнов и партнеры.
В большую политику Портнов попал вместе с партией Батькивщина Юлии Тимошенко, где в 2005—2010 годах руководил юридическим департаментом ее предвыборного штаба. Именно от Батькивщины Портнов дважды избирался народным депутатом в Верховную Раду 5-го и 6-го созывов (2006−2010 годы). В 2008-м стал заместителем главы фракции БЮТ в парламенте.
Портнов был одним из юристов, которые в тот период президентства Виктора Ющенко разрабатывали так и не реализованный проект скандальной «ширки» [широкой коалиции] — закулисных коалиционных переговоров между БЮТ и Партией регионов. Они рассматривали возможность принятия конституционных изменений для ослабления роли президента на фоне существенного усиления роли парламента.
Портнов занимался сопровождением подписания не менее скандальных газовых контрактов, которые в 2009 году подписали в Москве премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и Владимир Путин, на тот момент премьер РФ.
В 2009 году Портнов стал членом Высшего совета юстиции Украины.
Соратник Януковича и соавтор «диктаторских законов» 16 января
После победы Виктора Януковича на выборах 2010 года Андрей Портнов, на тот момент заместитель руководителя фракции БЮТ в Раде, перешел в его команду и стал заместителем главы автократической администрации Януковича.
В администрации Януковича Портнов курировал судебную ветвь власти. В 2011 году стал советником Януковича и возглавил главное управление по вопросам судоустройства Администрации президента. Был одним из разработчиков нового Уголовного процессуального кодекса Украины, который Рада утвердила в 2012 году.
Во время Революции достоинства Портнова повысили до должности первого заместителя глава АП. В начале 2014 года его также называли одним из разработчиков «диктаторских законов» 16 января. Эти законы ограничивали конституционные права граждан Украины и были призваны поставить вне закона протесты и акции участников Революции достоинства, а также освещение их в независимых медиа. Законы были приняты благосклонным к Януковичу большинством тогдашней Рады с нарушением регламента — без обсуждения, поднятием рук, без использования системы Рада.
28 февраля 2014 года Генеральная прокуратура Украины направила требование в Министерство внутренних дел и СБУ с требованием немедленно задержать лиц, которые «причастны к массовым убийствам активистов в центре города Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года». В этом списке находился и Портнов.
Портнов впервые выехал из Украины 24 февраля 2014 года, вскоре после бегства Януковича. Как и большинство близких к диктатору беглецов того периода, Портнов сначала выехал в РФ.
Впоследствии переехал в Вену (Австрия), где, как утверждал, занимался адвокатской деятельностью. В 2018 году получил от Владимира Мураева (отца Евгения Мураева) 100% акций канала телеканала NewsOne, который позже стал одним из рупоров пророссийских сил и соратников Виктора Медведчука в Украине. Портнов заявил, что разрывает договор с телеканалом в том же 2018-м.
СБУ расследовала дело о причастности Портнова к оккупации Крыма в 2014 году. В марте 2018-го против Портнова возбудили уголовное дело по статье «государственная измена». В частности, следователи СБУ проверяли причастность Портнова к подготовке постановления Верховной Рады АР Крым, принятого в 2014 году для оправдания и прикрытия российской оккупации полуострова.
Вернулся в Украину после победы Зеленского в 2019 году
Во второй половине мая2019 года, вскоре после победы и инаугурации Владимира Зеленского на выборах президента, Портнов вернулся в Украину. А в августе 2019-го году СБУ прекратила уголовное производство о вероятной государственной измене Портнова «в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления». В январе 2020 года Печерский суд Киева принял решение, которым признал, что Андрей Портнов якобы проживал последние пять лет на территории Украины.
В то же время Портнов находился под санкциями США с 2021 года за то, что в 2019-м он «культивировал широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины с помощью взяточничества». И, кроме того, «был обоснованно обвинен» в использовании влияния на судебные решения в Украине, хотел получить контроль над системой правосудия, добивался назначения лояльных ему лиц на высшие судебные должности, а также осуществлял подкуп судей.
Второй раз Портнов сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. По данным проекта Схемы: коррупция в деталях, он выехал 3 июня 2022 года через Закарпатскую область. С тех пор жил за границей, в частности в Испании.
За последние годы против Портнова было возбуждено немало уголовных дел, многие из которых он выиграл в суде.
Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании 2020 года установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и дальнейшие проевропейские реформы в стране, продвигал антизападные программы, привлекая к этому интернет-ботов. Однако Украина не вводила санкции против Портнова.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: Виктор Янукович, испания, портнов;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 20:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая в Мадриде застрелен 51-летний Андрей Портнов — бывший близкий соратник Виктора Януковича.".