Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории

31 марта – в Украине – День флориста. В этот день 1492 года «католические короли» Испании заявили о массовом изгнании евреев из своих земель. В 1814-м войска Шестой коалиции взяли Париж, после чего Наполеон впервые отрекся от престола. В 1854-м Япония отменила «сакоку» — курс на самоизоляцию. В 1873-м родился Николай Михновский. В 1889-м открыли Эйфелеву башню. В 1909-м заложили «Титаник». В 1929-м утвердили «Харьковское правописание» украинского языка (или «скрипниковку»). В 1954-м СССР попросился в НАТО. В 2019-м состоялся первый тур выборов Президента Украины (во второй вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко).

Праздники и памятные даты 31 марта

В мире – Международный день видимости трансгендерных людей.

Также сегодня: Международный день бекапа (резервного копирования), День Эйфелевой башни, Международный день декольте.

31 марта в истории

31 марта 1492 года «католические короли» Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский издали дискриминационный Альгамбрский эдикт. Им приказывали изгнать изо всех своих владений евреев. За несколько месяцев до этого Изабелла и Фердинанд завершили дело многих поколений европейцев — Реконкисту. То есть освобождение Пиренейского полуострова от власти мусульманских государств. 2 января 1492 года перед войском этих супругов-королей капитулировал последний эмират полуострова – Гранадский.

Дворец Альгамбра в Гранаде захватчики в дальнейшем сделали одной из своих основных резиденций. Причем в первые дни своего появления здесь вели себя совсем не как «отцы инквизиции». Никаких массовых убийств на религиозной почве не устраивали. А оставшихся жить в Гранаде мусульман сначала не заставляли менять религию (впоследствии такую ​​политику свернули). Однако отношение к евреям было более жестким. Разнообразные проявления антисемитизма были характерны для католической Испании еще до правления Изабеллы и Фердинанда. Это привело к тому, что многие евреи формально приняли христианство, но тайно продолжали исповедовать религию предков. Таких граждан испанцы называли «марранами». И даже после официального изменения религии они не могли чувствовать себя в безопасности, ведь инквизиция внимательно следила за любыми их действиями, которые могли бы свидетельствовать о соблюдении требований иудаизма.

Альгамбрский эдикт предусматривал изгнание, но позволял избежать его через крещение. Изгнанию, согласно ему, подлежали все евреи, которые до 31 июля 1492 года не примут христианскую религию.

При этом в документе прямо указывали, что среди марранов есть значительное количество «плохих христиан». С точки зрения авторов, причиной этого было смешанное существование в обществе иудеев и христиан. Все предыдущие меры по «уменьшению негативного влияния» евреев испанские короли сочли недостаточно эффективными (речь шла и о рейдах инквизиции и о создании гетто). Поэтому избавиться от «проблемы» решили радикально – изгнав целый народ, живший на этих землях веками. По разным оценкам, выполняя требования Альгамбрского эдикта, территорию Испании покинули от 130 до 300 тысяч человек. Часть из них сначала нашла убежище в Португалии, но ненадолго. Впоследствии они расселились по разным европейским странам, во многих из которых опять-таки были вынуждены скрывать, что исповедуют иудаизм.

31 марта 1814 года войска Шестой коалиции взяли Париж. Наполеон потерял столицу и через несколько дней отрекся от престола. Подробнее.

31 марта 1854 года Япония согласилась отменить «сакоку» – курс на самоизоляцию. Подробнее.

31 марта 1873 года родился идеолог украинского самостийныцтва и один из создателей армии УНР Николай Михновский. Подробнее.

31 марта 1889 года в Париже официально открыли Эйфелеву башню. Подробнее.

31 марта 1909 года заложили киль лайнера «Титаник». Подробнее.

31 марта 1922 года в Киеве создали театр-студию «Березиль». Подробнее.

31 марта 1929 года Украинская академия наук одобрила так называемое «Харьковское правописание» украинского языка. Подробнее.

31 марта 1954 года случилось неожиданное – СССР обратился к НАТО с предложением принять себя в члены альянса. Подробнее.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов Президента Украины. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Подробнее.

31 марта 2022 года началась эвакуация из Барвенково на Харьковщине.

Церковный праздник 31 марта

31 марта чтят память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Подробнее.

Народные приметы

Если 31 марта день солнечный, то лето будет теплым.

Если утром будет дождь, то лето будет дождливым.

Молния 31 марта – к засухе.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя ссориться, завидовать, сплетничать, обижаться или оскорблять кого-либо.

Нельзя оставлять в доме грязную посуду.