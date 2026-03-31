Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії

31 березня – в Україні – День флориста. Цього дня 1492 року “католицькі королі” Іспанії заявили про масове вигнання євреїв зі своїх земель. У 1814-му війська Шостої коаліції взяли Париж, після чого Наполеон вперше зрікся престолу. У 1854-му Японія скасувала “сакоку” — курс на самоізоляцію. У 1873-му народився Микола Міхновський. У 1889-му відкрили Ейфелеву вежу. У 1909-му заклали “Титанік”. У 1929-му затвердили “Харківський правопис” української мови (або “скрипниківку”). У 1954-му СРСР попросився до НАТО. У 2019-му відбувся перший тур виборів Президента України (у другий вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко).

Свята та пам’ятні дати 31 березня

31 березня в Україні – День флориста.

У світі – Міжнародний день видимості трансгендерних людей.

Також сьогодні: Міжнародний день бекапу (резервного копіювання), День Ейфелевої вежі, Міжнародний день декольте.

31 березня в історії

31 березня 1492 року “католицькі королі” Ізабелла Кастильська та Фердинанд Арагонський видали дискримінаційний Альгамбрський едикт. Їм наказували вигнати з усіх своїх володінь євреїв. За кілька місяців до цього Ізабелла та Фердинанд завершили справу багатьох поколінь європейців – Реконкісту. Тобто звільнення Піренейського півострова від влади мусульманських держав. 2 січня 1492 року перед військом цього подружжя королів капітулював останній емірат півострова – Гранадський.

Палац Альгамбра у Гранаді загарбники надалі зробили однією зі своїх основних резиденцій. Причому в перші дні своєї появи тут поводилися не як “батьки інквізиції”. Жодних масових вбивств на релігійному ґрунті не влаштовували. А мусульман, які залишилися жити в Гранаді, спочатку не змушували змінювати релігію (згодом таку політику згорнули). Проте ставлення до євреїв було жорсткішим. Різноманітні прояви антисемітизму були характерні для католицької Іспанії ще до правління Ізабелли та Фердинанда. Це призвело до того, що багато євреїв формально прийняли християнство, але таємно продовжували сповідувати релігію предків. Таких громадян іспанці називали “марранами”. І навіть після офіційної зміни релігії вони не могли відчувати себе в безпеці, адже інквізиція уважно стежила за будь-якими їхніми діями, які б свідчили про дотримання вимог іудаїзму.

Альгамбрський едикт передбачав вигнання, але дозволяв уникнути його через хрещення. Вигнанню, згідно з ним, підлягали всі євреї, які до 31 липня 1492 не приймуть християнську релігію.

При цьому в документі прямо вказували, що серед марранів є значна кількість “поганих християн”. З погляду авторів, причиною цього було змішане існування в суспільстві юдеїв та християн. Усі попередні заходи щодо “зменшення негативного впливу” євреїв іспанські королі вважали недостатньо ефективними (мова йшла про рейди інквізиції та створення гетто). Тому позбавитися “проблеми” вирішили радикально – вигнавши цілий народ, який жив на цих землях століттями. За різними оцінками, виконуючи вимоги Альгамбрського едикту, територію Іспанії покинули від 130 до 300 тисяч осіб. Частина спочатку знайшла притулок у Португалії, але ненадовго. Згодом вони розселилися по різних європейських країнах, у багатьох з яких були змушені приховувати, що сповідують іудаїзм.

31 березня 1814 року війська Шостої коаліції взяли Париж. Наполеон втратив столицю, а за кілька днів зрікся престолу. Докладніше.

31 березня 1854 року Японія погодилася скасувати “сакоку” – курс на самоізоляцію. Докладніше.

31 березня 1873 року народився ідеолог українського самостійництва та один із творців армії УНР Микола Міхновський. Докладніше.

31 березня 1889 року в Парижі офіційно відкрили Ейфелеву вежу. Докладніше.

31 березня 1909 року заклали кіль лайнера “Титанік”. Докладніше.

31 березня 1922 року в Києві створили театр-студію “Березіль”. Докладніше.

31 березня 1929 року Українська академія наук схвалила так званий “Харківський правопис” української мови. Докладніше.

31 березня 1954 року сталося несподіване – СРСР звернувся до НАТО із пропозицією прийняти себе до членів альянсу. Докладніше.

31 березня 2019 року відбувся перший тур виборів Президента України. У другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Докладніше.

31 березня 2022 року розпочалася евакуація з Барвінкового на Харківщині.

Церковне свято 31 березня

31 березня вшановують пам’ять священномученика Іпатiя, єпископа Гангрського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 31 березня день сонячний, то літо буде теплим.

Якщо вранці дощ, то літо буде дощовим.

Блискавка 31 березня – до посухи.

Що не можна робити 31 березня

Не можна сваритися, заздрити, пліткувати, ображатися чи ображати будь-кого.

Не можна залишати в домі брудний посуд.