Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії

2 січня у світі – День наукової фантастики. У цей день 1492 року завершилася Реконкіста, що тривала з VIII століття. У 1839-му один із винахідників фотографії Луї Дагер зробив перші фото Місяця. У 1938-му НКВДисти розстріляли українського поета Василя Бобинського, композитора Михайла Коссака та інших жертв радянського режиму. У 1944-му відбулося перше бойове застосування гелікоптерів. У 2023-му армія РФ завдала серії ракетних ударів по центру Харкова, вперше використавши при цьому балістичну ракету виробництва КНДР.

Свята та пам’ятні дати 2 січня

2 січня у світі – День наукової фантастики та День мотивації та натхнення.

Також сьогодні: Котячий новий рік, Всесвітній день інтроверта, День фуршету, День в’язня, День швейцарського сиру, День заварних тістечок.

2 січня в історії

2 січня 1492 року перед військом Ізабелли Кастильської та Фердинанда Арагонського (Фернандо ІІ) капітулював Гранадський емірат. Це стало завершенням Реконкісти – християнських військових походів, які мали на меті звільнити від мусульман Піренейський півострів.

Реконкіста тривала ще з VIII століття, але зараз її найчастіше асоціюють саме із завоюваннями “католицьких королів” – Ізабелли та Фердинанда. Своїм шлюбом вони об’єднали королівства Кастилію та Арагон, сформувавши потужну силу, яка надалі перетворила Іспанію на одну з головних держав світу. Королі-католики фанатично билися проти маврів на Піренеях. Апофеозом цього процесу стала Гранадська війна, що тривала десять років – з 1482-го. Упродовж цього періоду іспанські війська поступово захоплювали мавританські фортеці. Останнім здалося центр емірату – місто Гранада. Його облога тривала з квітня 1491 року. При цьому умови капітуляції були досить м’якими. Жодної різанини мусульман, характерної для дій “класичних хрестоносців”, тут не відбулося. Мусульман, які залишалися жити в місті, навіть не змушували змінювати релігію – принаймні на початку правління католицьких королів.

Ізабелла та Фердинанд зробили своєю резиденцією палац Альгамбра у Гранаді. Але їхня толерантність не тривала довго. Покінчивши з воєнними діями, королі перейшли до питань внутрішньої політики. Уже 31 березня 1492 року був виданий Альгамбрський едикт, який зобов’язував усіх євреїв залишити територію Іспанії. Надалі утиски посилилися і щодо мусульман – людям пропонували обирати між зміною релігії та вигнанням. Але й за тими, хто погодився на хрещення (так званими морисками), продовжували уважно стежити. Надалі недовіра до них трансформувалася в численні справи зі смертними вироками. Зрештою, не просто так само Ізабелла та Фердинанд заснували сумно відому іспанську інквізицію.

2 січня 1839 року зроблено перші фото Місяця. Докладніше.

2 січня 1938 року розстріляли поета Василя Бобинського, композитора Михайла Коссака та низку інших українських жертв НКВС. Докладніше.

2 січня 1944 року відбулося перше в історії бойове застосування гелікоптерів. Докладніше.

2 січня 1992 року Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

2 січня 2024 року армія РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова. Докладніше.

Церковне свято

2 січня – передсвято Богоявлення. Це день пам’яті святителя Сильвестра, папи Римського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день похмурий, то скоро потеплішає.

Якщо небо ясне – будуть морози.

Якщо випало багато снігу, то в наступному році будуть суворі морози.

Що не можна робити 2 січня

Невдалий день для великих покупок.

2 січня не можна пити алкоголь.