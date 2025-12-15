Live

ХОВА: оздоровчу поїздку до Іспанії організували для сімей бійців ЗСУ

Суспільство 11:41   15.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На 15 днів сім’ї загиблих захисників, учасників бойових дій, а також бійців, які перебувають у полоні, вирушили до Іспанії. Це, уточнили у пресслужбі ХОВА, була оздоровча поїздка. 

“Відпочинок організували за сприяння Харківської ОВА у співпраці з Міністерством оборони України, Львівською міською радою, Львівською ОВА, Національним комітетом Товариства Червоного Хреста України та АТ «Укрзалізниця». Родини відвідали міста Валенсія та Пеніскола, Океанографічний музей — один із найбільших у Європі, а також зоопарк Валенсії”, – пишуть у ХОВА.

Також для сімей провели тематичні екскурсії, запросили відвідати культурні об’єкти та взяти участь у різноманітних активностях. Поруч весь час були психолог і супроводжуюча особа, які будь-якої миті могли підтримати і надати необхідну допомогу.

“Підтримка родин українських Захисників та Захисниць — одне з пріоритетних завдань Харківської ОВА. Завдяки поїздці сім’ї отримали можливість відновити сили, провести час у безпечному середовищі, зміцнити емоційний стан та відчути підтримку міжнародної спільноти. Для дітей участь у програмі стала нагодою отримати нові враження та знайомства, а для дорослих — можливістю короткого перепочинку від щоденних викликів, пов’язаних із війною”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Іспанію відвідали сім’ї з Богодухівського, Лозівського, Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, зокрема з Богодухівської, Златопільської, Зміївської, Лозівської, Мереф’янської, Південноміської, Пролісненської, Циркунівської, Шевченківської та Харківської громад.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
