“Мали полягти всі”: РФ використовувала 14 цивільних як живий щит
Подробиці операції з порятунку 14 мешканців Куп’янська розповіли в 127-й окремій важкій механізованій бригаді.
Люди розповіли, що коли військові РФ зайшли до міста, вони захопили багатоповерхівку. Жителів зігнали до підвалу. Таким чином, там опинилися 14 людей, зокрема – троє дітей. Після цього окупанти захопили будинок та використовували людей як живий щит.
“Вогонь на себе викликали. Полягти мали всі – і вони (росіяни, – ред.) і ми”, – згадують люди.
Відео: 127-а окрема важка механізована бригада
Коли ЗСУ стали зачищати місто – почали звільняти й захоплену багатоповерхівку.
“Як почули, що начебто наші, тоді у мами істерика почалася. Каже: “Давайте кричати, що ми тут”. І ми ось так крикнули й залишилися живими”, – розповіли мешканці.
Після чого людей вивезли із міста. Діти – дворічна дівчинка, дев’ятирічний та 17-річний хлопчики, – не постраждали. Усіх їх забезпечили всім необхідним, нагодували та надали допомогу, додали у бригаді.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що ввечері 13 грудня з Куп’янська евакуювали ще 14 людей. Серед них є діти, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Операцію проводили українські захисники спільно із СБУ. Усіх людей вивезли до Харкова, додав начальник РВА.
