Дітей вивезли з Куп’янська, піаніно з Бахмута, ДТП у місті: підсумки 14 грудня

Події 22:50   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дітей вивезли з Куп’янська, піаніно з Бахмута, ДТП у місті: підсумки 14 грудня Фото: Андрій Канашевич

З Куп’янська евакуювали ще 14 людей, серед них – троє дітей, у харківському метрополітені з’явилося піаніно «Україна», яке вдалося врятувати з Бахмута, у Харкові в ДТП постраждали двоє чоловіків. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 грудня.

Ще трьох дітей вивезли із Куп’янська. Наймолодшому – два роки

Увечері 13 грудня з Куп’янська евакуювали ще 14 людей. Серед них є діти, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Операцію проводили українські захисники спільно із СБУ. Усіх людей вивезли до Харкова, додав начальник РВА.

Евакуація з Куп'янська 13 грудня 2025
Фото: Андрій Канашевич

Врятували з Бахмута: у харківській підземці з’явився унікальний інструмент

У пресслужбі мерії розповіли, що у харківському метрополітені з’явилося піаніно “Україна”, яке вдалося врятувати з Бахмута. Інструмент передала Харкову група компаній «Октава» у рамках ініціативи «Voice of Life» за підтримки Департаменту культури та КП «Харківський метрополітен». Головна мета цього проєкту – евакуація піаніно «Україна» з прифронтових та деокупованих територій України. Таким чином автори хочуть повернути музичні інструменти до культурного життя міст.

Мчав на «червоний»: у Харкові в ДТП постраждали двоє чоловіків

19-річний водій, керуючи автомобілем BMW 528, рухався Аерокосмічним проспектом і зіткнувся з автомобілем Peugeot 301 – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо правоохоронці встановили, що винуватцем аварії став водій BMW, який їхав на заборонний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення постраждав 35-річний водій Peugeot та його 22-річний пасажир. Обох чоловіків госпіталізували. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також сьогодні МР “Об’єктив” повідомляла наступне:

Що буде після Вовчанська: огляд фронту (відео)

Небезпечна погода буде на Харківщині два дні – до чого закликали копи

“Перелом не був раптовим”. Трегубов повідомив, на якому етапі зачистка Куп’янська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Дітей вивезли з Куп'янська, піаніно з Бахмута, ДТП у місті: підсумки 14 грудня
