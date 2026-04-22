Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
16 квітня близько 20:20 на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Василя Стуса водій автомобіля BMW-520i збив пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер у кареті “швидкої”.
За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці просять усіх, хто став свідком цієї ДТП, звернутися до слідчого Ігоря Волкова за телефоном: 097 222 69 70.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 12:50 19 квітня на вулиці Георгія Тарасенка у Харкові зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Haval H6. Один водій загинув, другий разом зі своїми пасажирами опинився у лікарні.
Читайте також: Чоловік загинув: на Харківщині 22 квітня БпЛА вдарив по машині, є поранений
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 17:33;