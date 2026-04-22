Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)

Події 17:33   22.04.2026
Олена Нагорна
16 квітня близько 20:20 на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Василя Стуса водій автомобіля BMW-520i збив пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер у кареті “швидкої”.

За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці просять усіх, хто став свідком цієї ДТП, звернутися до слідчого Ігоря Волкова за телефоном: 097 222 69 70.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 12:50 19 квітня на вулиці Георгія Тарасенка у Харкові зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Haval H6. Один водій загинув, другий разом зі своїми пасажирами опинився у лікарні.

Читайте також: Чоловік загинув: на Харківщині 22 квітня БпЛА вдарив по машині, є поранений

Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
22.04.2026, 17:47
Врятував побратима, ризикуючи життям: воїна з Харкова нагородив Сирський
Врятував побратима, ризикуючи життям: воїна з Харкова нагородив Сирський
22.04.2026, 16:43
Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
22.04.2026, 17:33
Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові
Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові
22.04.2026, 15:29
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
22.04.2026, 15:34
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
22.04.2026, 16:12

Новини за темою:

22.04.2026
Смертельна ДТП із постраждалими в Харкові: поліція шукає свідків (фото)
20.04.2026
Автобус на смерть збив пішохода під Харковом
19.04.2026
Смертельна ДТП у Харкові: серед постраждалих – дитина (відео)
17.04.2026
У Харкові BMW збив пішохода, він помер у “швидкій” (фото)
15.04.2026
Підліток травмувався у ДТП на Харківщині


Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 17:33;

