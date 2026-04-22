Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)

16 квітня близько 20:20 на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Василя Стуса водій автомобіля BMW-520i збив пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер у кареті “швидкої”.

За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці просять усіх, хто став свідком цієї ДТП, звернутися до слідчого Ігоря Волкова за телефоном: 097 222 69 70.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 12:50 19 квітня на вулиці Георгія Тарасенка у Харкові зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Haval H6. Один водій загинув, другий разом зі своїми пасажирами опинився у лікарні.