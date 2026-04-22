Смертельное ДТП на Салтовке в Харькове: полиция разыскивает свидетелей (фото)
16 апреля около 20:20 на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Василия Стуса водитель автомобиля BMW-520i сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в карете «скорой».
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем этого ДТП, обратиться к следователю Игорю Волкову по телефону 097 222 69 70.
Как сообщала МГ «Объектив», около 12:50 19 апреля на улице Георгия Тарасенко в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Haval H6. Один водитель погиб, второй вместе со своими пассажирами оказался в больнице.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция;
Если вам интересна новость: «Смертельное ДТП на Салтовке в Харькове: полиция разыскивает свидетелей (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 17:33;