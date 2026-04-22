Live

Смертельное ДТП на Салтовке в Харькове: полиция разыскивает свидетелей (фото)

Происшествия 17:33   22.04.2026
Елена Нагорная
16 апреля около 20:20 на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Василия Стуса водитель автомобиля BMW-520i сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в карете «скорой».

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем этого ДТП, обратиться к следователю Игорю Волкову по телефону 097 222 69 70.

Как сообщала МГ «Объектив», около 12:50 19 апреля на улице Георгия Тарасенко в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Haval H6. Один водитель погиб, второй вместе со своими пассажирами оказался в больнице.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельное ДТП на Салтовке в Харькове: полиция разыскивает свидетелей (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
