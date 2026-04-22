Смертельное ДТП на Салтовке в Харькове: полиция разыскивает свидетелей (фото)

16 апреля около 20:20 на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Василия Стуса водитель автомобиля BMW-520i сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в карете «скорой».

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем этого ДТП, обратиться к следователю Игорю Волкову по телефону 097 222 69 70.

