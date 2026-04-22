«Решил обратиться, чтобы успокоить» – мэр Богодухова среагировал на панику 📹

Происшествия 14:09   22.04.2026
Виктория Яковенко
Городской голова Богодухова Владимир Белый констатирует: ситуация четвертые сутки в городе – очень сложная. За эти дни зафиксировали более 100 «прилетов».

«Сегодня, 22 апреля, я решил обратиться к вам, чтобы немного успокоить. Есть повреждения, есть разрушение. Это, в основном, заправочные станции, объекты энергетики, жилые дома, админздания. Поврежден один из банков. Ситуация в целом контролируемая. Военные работают, я с военными в контакте. Ситуация будет налажена. Уже сегодня-завтра вы должны увидеть облегчение обстановки. Городской совет работает, я на месте. Задача власти – обеспечить всех водой, светом, работой КП”, — сказал Белый во время прямого эфира на странице Богодуховского горсовета в Facebook.

Он отметил, что такое уже переживали в 2022 году.

«Панику, которая посеяна сейчас в соцсетях: «Все сбежали» и все такое. К счастью, среди пострадавших погибших нет. Вчера было 17 пострадавших, в основном, реакция на стресс. Кто хочет эвакуироваться, есть каналы бесплатной эвакуации, мы поможем», — отметил мэр Богодухова.

Видео: Богодуховский горсовет

