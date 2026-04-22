Люди в панике выезжают из города: что происходит на Харьковщине (видео)

Ситуацию в Богодухове на Харьковщине прокомментировал начальник отдела коммуникации 14 армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев.

Видео с Саранцевым опубликовала в своем TikTok редактор богодуховской газеты «Маяк» Татьяна Лучинская. Адресуя вопросы представителю ВСУ, она отметила: «Люди в панике, люди выезжают из города. Вон дым, вот дым, все горит. Что нам делать?»

«Прежде всего, я хотел бы, чтобы люди не поддавались панике. Я понимаю, что ситуация очень сложная, динамичная, потому что противник применяет весь спектр вооружения, имеющийся у него. Он пытается вести войну не только на передовой, но и поражает гражданскую инфраструктуру, даже в таких тыловых населенных пунктах. И эта ситуация касается не только Богодухова. Такая ситуация, к сожалению, происходит и в других (населенных пунктах). Мы сейчас возвращаемся из Сумской области. И там, к сожалению, такая же ситуация», — сказал Саранцев.

Видео: Татьяна Лучинская

Он подчеркнул, что цель подобных атак, как те, что переживает в последние дни Богодухов, — запугать население, посеять панику и внести раздор между гражданскими и военными.

«Все эти боевые кинетические действия сопровождаются информационной поддержкой, то есть пишутся сообщения в пабликах, пишутся сообщения в Telegram-каналах, группах, соцсетях. Разгоняются сообщения, которые как раз и направлены на то, чтобы максимально распространить панические настроения среди гражданского населения», — отметил полковник ВСУ.

Он призвал максимально проверять полученную информацию, реагировать на сигналы воздушных тревог и поддерживать Силы обороны.

«Делается максимально все для того, чтобы обезопасить наши города, наши села от посягательств противника. И, поверьте, мы делаем все возможное для того, чтобы противник был остановлен там, где он находится, не имел возможности продвигаться. Мы, конечно, проводим определенное и перевооружение, и усиление ПВО. К сожалению, ситуация такова, что противник пытается увеличивать эти дроновые атаки. Конечно, это нужно все учитывать и активно противодействовать», — сказал начальник отдела коммуникации 14 АК.

Отметим, 21 апреля российская армия массировано атаковала Богодуховской район: БпЛА били по Богодуховской и Золочевской громадам.

«Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор. В результате попаданий возникло четыре очага пожаров. Повреждения получили гражданские предприятия, административные здания, заведения торговли и частные дома», — информировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Пострадали 11 человек.