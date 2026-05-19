Враг продолжает террор Богодухова: удары участились – мэр
Богодухов продолжает подвергаться вражеским обстрелам, констатирует Богодуховский городской голова Владимир Белый. В результате ударов есть раненые.
«Враг продолжает террор мирного Богодухова. После вчерашних многочисленных ударов по домовладениям, фермерским хозяйствам, админзданиям и центральной части города сегодня обстрелы снова продолжаются. К сожалению, есть раненые и люди, пережившие острую реакцию на стресс. Всем оказывается необходимая помощь», — пишет Белый.
Он отметил, что сегодня, 19 мая, удары участились.
«Поэтому очень прошу всех: берегите себя, избегайте открытых местностей и пребывания вблизи административных зданий. Мы выстоим. Но сейчас самое важное — сохранить жизнь и поддержать друг друга», — сказал Богодуховский городской голова.
Напомним, в конце апреля армия РФ усилила террор Богодухова.
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 14:17;