Враг продолжает террор Богодухова: удары участились – мэр

Общество 14:17   19.05.2026
Виктория Яковенко
Богодухов продолжает подвергаться вражеским обстрелам, констатирует Богодуховский городской голова Владимир Белый. В результате ударов есть раненые.

«Враг продолжает террор мирного Богодухова. После вчерашних многочисленных ударов по домовладениям, фермерским хозяйствам, админзданиям и центральной части города сегодня обстрелы снова продолжаются. К сожалению, есть раненые и люди, пережившие острую реакцию на стресс. Всем оказывается необходимая помощь», — пишет Белый.

Он отметил, что сегодня, 19 мая, удары участились.

«Поэтому очень прошу всех: берегите себя, избегайте открытых местностей и пребывания вблизи административных зданий. Мы выстоим. Но сейчас самое важное — сохранить жизнь и поддержать друг друга», — сказал Богодуховский городской голова.

Напомним, в конце апреля армия РФ усилила террор Богодухова. Там даже была паника – подробности читайте здесь.

18.05.2026
По центру Богодухова ударила РФ утром 18 мая – есть пострадавшие
01.05.2026
Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники
30.04.2026
Враг снова бьет по Богодуховщине: «ситуация напряженная» — Белый
27.04.2026
В ковровых бомбардировках РФ заменила Су на БпЛА и ждет «зеленку» в Купянске
25.04.2026
«Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)


