Враг продолжает террор Богодухова: удары участились – мэр

Богодухов продолжает подвергаться вражеским обстрелам, констатирует Богодуховский городской голова Владимир Белый. В результате ударов есть раненые.

«Враг продолжает террор мирного Богодухова. После вчерашних многочисленных ударов по домовладениям, фермерским хозяйствам, админзданиям и центральной части города сегодня обстрелы снова продолжаются. К сожалению, есть раненые и люди, пережившие острую реакцию на стресс. Всем оказывается необходимая помощь», — пишет Белый.

Он отметил, что сегодня, 19 мая, удары участились.

«Поэтому очень прошу всех: берегите себя, избегайте открытых местностей и пребывания вблизи административных зданий. Мы выстоим. Но сейчас самое важное — сохранить жизнь и поддержать друг друга», — сказал Богодуховский городской голова.

