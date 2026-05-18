Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 18 мая ожидаются: по городу гроза, град и шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с», — пишут синоптики.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.