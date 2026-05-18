Live

Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область

Общество 16:13   18.05.2026
Виктория Яковенко
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 18 мая ожидаются: по городу гроза, град и шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с», — пишут синоптики.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.

Читайте также: В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
18.05.2026, 16:45
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
18.05.2026, 11:58
В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет газа: адреса
18.05.2026, 14:20
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
18.05.2026, 16:13
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
18.05.2026, 09:32
Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
Пять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
18.05.2026, 16:42

Новости по теме:

26.04.2026
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
22.07.2025
Местами град: прогноз погоды на 23 июля в Харькове и области
11.07.2025
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
27.06.2025
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
14.05.2025
Опасная погода надвигается на Харьков и область: обещают грозу и шквалы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 мая.".