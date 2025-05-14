Опасная погода надвигается на Харьков и область: обещают грозу и шквалы
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 14 мая.
По их данным, в ближайшее время с сохранением до конца суток ожидаются:
🔹 по городу – гроза, град и шквал 15 – 20 м/с;
🔹 по области – грозы, град и местами шквал 15-20 м/с.
Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Потепление ожидается после 20 мая.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 14 мая.".