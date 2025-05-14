Опасная погода надвигается на Харьков и область: обещают грозу и шквалы

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 14 мая.

По их данным, в ближайшее время с сохранением до конца суток ожидаются:

🔹 по городу – гроза, град и шквал 15 – 20 м/с;

🔹 по области – грозы, град и местами шквал 15-20 м/с.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Потепление ожидается после 20 мая.