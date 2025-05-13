Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь

В среду, 14 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 13 до 15 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 2 до 7 градусов тепла, дневная — от 12 до 17 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с.