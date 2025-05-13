Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь
Фото: Василий Голосный
В среду, 14 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 13 до 15 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 2 до 7 градусов тепла, дневная — от 12 до 17 градусов.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 14 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.".