Live
  • Вт 13.05.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.16

Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь

Погода 20:49   13.05.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь Фото: Василий Голосный

В среду, 14 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 13 до 15 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 2 до 7 градусов тепла, дневная — от 12 до 17 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с.

Читайте также: «Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: Зеленский сообщил об ударе по энергообъекту
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: Зеленский сообщил об ударе по энергообъекту
13.05.2025, 20:30
Новости Харькова — главное 13 мая: змеи, Терехов про ТЦК, удары БпЛА «Молния»
Новости Харькова — главное 13 мая: змеи, Терехов про ТЦК, удары БпЛА «Молния»
13.05.2025, 21:02
Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)
Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)
13.05.2025, 20:24
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
13.05.2025, 10:50
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
12.05.2025, 19:33
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь
13.05.2025, 20:49

Новости по теме:

20:49
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь
20:30
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: Зеленский сообщил об ударе по энергообъекту
20:24
Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)
20:02
Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷
19:37
Около 12 тысяч зданий было повреждено в Харькове с начала войны — Терехов 📹

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая: днем небольшой дождь»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 20:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 14 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. По области местами гроза.".