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«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)

Общество 14:49   13.05.2025
Виктория Яковенко
«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В Индустриальном районе города в одном дворе коммунальщики провели масштабные работы по озеленению площадью примерно 2 тыс. м кв.

«КП «Харьковблагоустройство» превратило придомовую территорию в зеленую жемчужину. В частности, работники посеяли газонную траву, обустроили новые клумбы, высадили хвойные деревья, вечнозеленые многолетние растения и однолетние цветы», — рассказали в КП.

В благодарность коммунальщикам местные жительницы Людмила Распутченко и Светлана Юрченко подарили саженцы сакуры.

«Мы искренне благодарны за заботу о нашем дворе. Приятно видеть, как все меняется к лучшему. Здесь прогуливаешься и просто хочется жить», – сказала жительница Светлана.

двор в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе города в одном дворе коммунальщики провели масштабные работы по озеленению площадью примерно 2 тыс. м кв.".