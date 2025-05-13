«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Индустриальном районе города в одном дворе коммунальщики провели масштабные работы по озеленению площадью примерно 2 тыс. м кв.
«КП «Харьковблагоустройство» превратило придомовую территорию в зеленую жемчужину. В частности, работники посеяли газонную траву, обустроили новые клумбы, высадили хвойные деревья, вечнозеленые многолетние растения и однолетние цветы», — рассказали в КП.
В благодарность коммунальщикам местные жительницы Людмила Распутченко и Светлана Юрченко подарили саженцы сакуры.
«Мы искренне благодарны за заботу о нашем дворе. Приятно видеть, как все меняется к лучшему. Здесь прогуливаешься и просто хочется жить», – сказала жительница Светлана.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: двор, деревья, коммунальщики, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе города в одном дворе коммунальщики провели масштабные работы по озеленению площадью примерно 2 тыс. м кв.".