«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)

В Индустриальном районе города в одном дворе коммунальщики провели масштабные работы по озеленению площадью примерно 2 тыс. м кв.

«КП «Харьковблагоустройство» превратило придомовую территорию в зеленую жемчужину. В частности, работники посеяли газонную траву, обустроили новые клумбы, высадили хвойные деревья, вечнозеленые многолетние растения и однолетние цветы», — рассказали в КП.

В благодарность коммунальщикам местные жительницы Людмила Распутченко и Светлана Юрченко подарили саженцы сакуры.

«Мы искренне благодарны за заботу о нашем дворе. Приятно видеть, как все меняется к лучшему. Здесь прогуливаешься и просто хочется жить», – сказала жительница Светлана.