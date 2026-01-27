Live

В среду в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 13:10   27.01.2026
Виктория Яковенко
В среду в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 28 января.

«Ночью и утром 28 января 2026 года по городу и области ожидается гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, накануне в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области предупреждали о ледяном дожде и гололеде. По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11:00 – 12:00 27 января. К вечеру метеорологическая беда охватит весь регион. Служба восстановления инфраструктуры предупредила водителей о высоком риске образования гололеда. От поездок советуют по возможности воздержаться.

Читайте также: Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго

Автор: Виктория Яковенко
