Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области

Погода 20:19   16.02.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на вторник, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

День пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10° мороза, днем ​​от 1 до 6° мороза.

В Харькове днем ​​не ожидают существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10° мороза, днем ​​3 – 5° мороза.

Автор: Оксана Якушко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".