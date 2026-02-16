Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
День пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10° мороза, днем от 1 до 6° мороза.
В Харькове днем не ожидают существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10° мороза, днем 3 – 5° мороза.
