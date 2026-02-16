Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

День пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10° мороза, днем ​​от 1 до 6° мороза.

В Харькове днем ​​не ожидают существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10° мороза, днем ​​3 – 5° мороза.