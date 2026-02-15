Live

«Скорая» слетела со скользкой дороги в Харьковской области (фото)

Происшествия 12:04   15.02.2026
Елена Нагорная
Бригаде экстренной помощи ночью 14 февраля понадобилась помощь спасателей.

В Изюме медики выехали на вызов и оказали помощь пациенту. Возвращаясь, автомобиль двигался в сложных погодных условиях — гололед и дождь значительно осложняли дорожную обстановку, к тому же улица была узкой, информируют в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В результате заноса машина слетела с проезжей части. На помощь оперативно прибыли сотрудники ГСЧС. Они вытащили «скорую», после чего бригада продолжила службу.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. 14 февраля это привело к подтоплениям частных домовладений, приусадебных участков и отдельных участков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.

