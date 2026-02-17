Снег, дождь, сильный ветер: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 18 февраля.

«Днем 18 февраля по городу и области ожидаются значительные осадки (снег, дождь), гололедица, порывы ветра, 15 — 20 м/с. На дорогах гололед», — отметили синоптики.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко отмечает: в среду Украину посетит южный циклон.

«На этот раз его траектория будет пролегать немного южнее, поэтому запад и север 18 февраля он заденет, но, надеюсь, не слишком сильными осадками. Хотя снег, гололед и порывистый ветер завтра здесь ожидаются. В восточных областях также будет сложная погода, но преимущественно дождь», — пишет Диденко.

По ее данным, температура воздуха в ближайшую ночь -5-9 градусов.

«В ближайшее время еще побудут колебания более слабых-умеренных морозов. Однако более устойчивое потепление к оттепели и «плюсам» ожидается с 22-23 февраля», — прогнозирует синоптик.