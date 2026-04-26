В Харькове — одна пострадавшая из-за шквала: на пенсионерку слетел шифер

В Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома.

Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, из-за сложных погодных условий фиксировались перебои с электроснабжением в Харькове и ряде населенных пунктов области. Энергетики сразу приступили к работе – электроснабжение восстанавливается.

«Непогода постепенно утихает: зафиксированы поваленные деревья, шквальный ветер повредил крыши и инфраструктуру», — пишет Синегубов.

Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. По состоянию на 19:00, как сообщали в мэрии, служба «1562» приняла более 2,7 тысячи обращений. Зафиксировано 162 случая повреждения кровель и 38 случаев обрыва проводов. Также из-за сильного ветра упало 97 деревьев и крупных веток, повреждено 17 автомобилей. В результате бури один человек пострадал.