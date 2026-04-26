В Харькове — одна пострадавшая из-за шквала: на пенсионерку слетел шифер
В Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома.
Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, из-за сложных погодных условий фиксировались перебои с электроснабжением в Харькове и ряде населенных пунктов области. Энергетики сразу приступили к работе – электроснабжение восстанавливается.
«Непогода постепенно утихает: зафиксированы поваленные деревья, шквальный ветер повредил крыши и инфраструктуру», — пишет Синегубов.
Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. По состоянию на 19:00, как сообщали в мэрии, служба «1562» приняла более 2,7 тысячи обращений. Зафиксировано 162 случая повреждения кровель и 38 случаев обрыва проводов. Также из-за сильного ветра упало 97 деревьев и крупных веток, повреждено 17 автомобилей. В результате бури один человек пострадал.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буря, ветер, новости Харькова, Олег Синегубов, шквал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове — одна пострадавшая из-за шквала: на пенсионерку слетел шифер», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 20:13;