В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз

В понедельник, 27 апреля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, по области ночью со снегом.

В Харькове ночью от 1 до 3 тепла, на поверхности грунта заморозки, днем – 7-9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью от 1 до 6 тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки, днем – 7-12 тепла.

Ветер западный – 15-20 м/с.

Порывам ветра и заморозкам присвоен I уровень опасности – желтый.

Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Непогода наделала беды в городе — валила деревья и срывала крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт.