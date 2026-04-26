Live

В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз

Погода 19:10   26.04.2026
Елена Нагорная
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз

В понедельник, 27 апреля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, по области ночью со снегом.

В Харькове ночью от 1 до 3 тепла, на поверхности грунта заморозки, днем – 7-9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью от 1 до 6 тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки, днем – 7-12 тепла.

Ветер западный – 15-20 м/с.

Порывам ветра и заморозкам присвоен I уровень опасности – желтый.

Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Непогода наделала беды в городе — валила деревья и срывала крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 27 апреля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, по области ночью со снегом.".