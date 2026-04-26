Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории

26 апреля в Украине – День памяти аварии на ЧАЭС. В этот день 1478 года произошла попытка переворота в городе-государстве Флоренция. В 1840-м вышло первое издание «Кобзаря». В 1890-м родился украинский поэт Николай Зеров. В 1915-м Италия подписала Лондонский договор – секретное соглашение со странами Антанты. В 1925-м президентом Германии избрали Пауля фон Гинденбурга. В 1933-м создали гестапо. В 1942-м произошла самая масштабная по количеству жертв катастрофа на шахте. В 1945-м умер гетман Украинского Государства Павел Скоропадский. В 1986-м взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. В 1989-м во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые развевались сине-желтые флаги. В этот день 2001 года Верховная Рада отправила в отставку правительство Виктора Ющенко.

Праздники и памятные даты 26 апреля

26 апреля – сразу несколько государственных и международных дат, посвященных памяти Чернобыльской катастрофы. В Украине День памяти жертв радиационных аварий и катастроф и День памяти аварии на ЧАЭС. В мире – Международный день памяти Чернобыльской катастрофы.

Последнее воскресенье апреля – это Всемирный день породненных городов.

Также сегодня: Всемирный день интеллектуальной собственности, Всемирный день пилотов, День видимости лесбиянок, Международный день фламинго, День шкалы Рихтера, День варки картофеля, Всемирный день бурлеска.

26 апреля в истории

26 апреля 1478 года произошла попытка переворота в городе-государстве Флоренция. Подробнее.

26 апреля 1765 года родилась знаменитая леди Гамильтон – урожденная Эмма Лайон. Подробнее.

26 апреля 1803 года во Франции произошел масштабный метеоритный дождь. На территории муниципалитета Л’Эгль выпали тысячи фрагментов метеорита. Один из них – общим весом более 37 килограммов. Подробнее.

26 апреля 1840 года вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко. Подробнее.

26 апреля 1890 года родился украинский поэт-неоклассик, критик и переводчик Николай Зеров, профессор Киевского университета. Подробнее.

26 апреля 1915 года Италия подписала Лондонский договор – секретное соглашение со странами Антанты (Великобританией, Францией и Россией) о вступлении в Первую мировую войну на их стороне. Подробнее.

26 апреля 1925 года президентом Веймарской республики (Германия) избрали Пауля фон Гинденбурга. Подробнее.

26 апреля 1933 года в Германии создали гестапо. Подробнее.

26 апреля 1942 года на территории современного Китая произошла самая масштабная по количеству жертв катастрофа на шахте Хонкейко в Бэньси. В катастрофе погибли 1549 шахтеров. Подробнее.

26 апреля 1945 года в Мюнхене умер гетман Украинского Государства Павел Скоропадский. Подробнее.

26 апреля 1986 года в 01:23 ночи взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Подробнее.

26 апреля 1989 года во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые развевались сине-желтые флаги.

26 апреля 2001 года Верховная Рада отправила в отставку правительство Виктора Ющенко. Подробнее.

Церковный праздник 26 апреля

26 апреля чтят память святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Это переходящий праздник, который приходится на второе воскресенье после Пасхи. Подробнее.

Народные приметы

Если появились первые грибы, то май будет дождливым.

Если зацвели каштаны, то больше морозов не будет.

Если утром сильная роса, то летом будет большой урожай огурцов.

Что нельзя делать 26 апреля

Нельзя думать о плохом, плакать и унывать.

Нельзя ссориться, повышать голос на женщин и противоречить им.

Лучше не работать физически, но сажать растения – можно.