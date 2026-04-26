Сьогодні 26 квітня 2026: який день в історії

26 квітня в Україні – День пам’яті аварії на ЧАЕС. У цей день 1478 року відбулася спроба перевороту в місті-державі Флоренція. У 1840-му вийшло перше видання “Кобзаря”. У 1890-му народився український поет Микола Зеров. У 1915-му Італія підписала Лондонський договір – секретну угоду з країнами Антанти. У 1925-му президентом Німеччини обрали Пауля фон Гінденбурга. У 1933-му створили гестапо. У 1942-му сталася наймасштабніша за кількістю жертв катастрофа на шахті. У 1945-му помер гетьман Української Держави Павло Скоропадський. У 1986-му вибухнув 4-й реактор Чорнобильської АЕС. У 1989-му під час мітингу пам’яті жертв Чорнобиля у Львові вперше майоріли синьо-жовті прапори. У цей день 2001 року Верховна Рада відправила у відставку уряд Віктора Ющенка.

Свята та пам’ятні дати 26 квітня

26 квітня – одразу кілька державних та міжнародних дат, що присвячені пам’яті Чорнобильської катастрофи. В Україні це День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф та День пам’яті аварії на ЧАЕС. У світі – Міжнародний день пам’яті Чорнобильської катастрофи.

Остання неділя квітня – це Всесвітній день поріднених міст.

Також сьогодні: Всесвітній день інтелектуальної власності, Всесвітній день пілотів, День видимості лесбійок, Міжнародний день фламінго, День шкали Ріхтера, День варіння картоплі, Всесвітній день бурлеску.

26 квітня в історії

26 квітня 1478 року відбулася спроба перевороту в місті-державі Флоренція. Докладніше.

26 квітня 1765 року народилася знаменита леді Гамільтон – уроджена Емма Лайон. Докладніше.

26 квітня 1803 року у Франції відбувся масштабний метеоритний дощ. На території муніципалітету Л’Егль випали тисячі фрагментів метеорита. Один із них – загальною вагою понад 37 кілограмів. Докладніше.

26 квітня 1840 року вийшло перше видання “Кобзаря” Тараса Шевченка. Докладніше.

26 квітня 1890 року народився український поет-неокласик, критик та перекладач Микола Зеров, професор Київського університету. Докладніше.

26 квітня 1915 року Італія підписала Лондонський договір – секретну угоду з країнами Антанти (Великою Британією, Францією та Росією) про вступ до Першої світової війни на їхньому боці. Докладніше.

26 квітня 1925 року президентом Веймарської республіки (Німеччина) обрали Пауля фон Гінденбурга. Докладніше.

26 квітня 1933 року у Німеччині створили гестапо. Докладніше.

26 квітня 1942 року на території сучасного Китаю сталася наймасштабніша за кількістю жертв катастрофа на шахті Хонкейко в Беньсі. У катастрофі загинуло 1549 шахтарів. Докладніше.

26 квітня 1945 року в Мюнхені помер гетьман Української Держави Павло Скоропадський. Докладніше.

26 квітня 1986 року о 01:23 ночі вибухнув 4-й реактор Чорнобильської АЕС. Докладніше.

26 квітня 1989 року під час мітингу пам’яті жертв Чорнобиля у Львові вперше майоріли синьо-жовті прапори.

26 квітня 2001 року Верховна Рада відправила у відставку уряд Віктора Ющенка. Докладніше.

Церковне свято 26 квітня

26 квітня вшановують пам’ять святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи та Марії, Сусанни та інших. Це перехідне свято, яке припадає на другу неділю після Великодня. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже з’явилися перші гриби, то травень буде дощовим.

Якщо зацвіли каштани, то більше морозів не буде.

Якщо вранці сильна роса – влітку буде великий урожай огірків.

Що не можна робити 26 квітня

Не можна думати про погане, плакати й сумувати.

Не можна сваритися, підвищувати голос на жінок і суперечити їм.

Краще не працювати фізично, але саджати рослини – можна.