Шквальный ветер срывает крыши и валит деревья в Харькове (фото, видео)

Как и прогнозировали синоптики, днем 26 апреля в Харькове и области поднялся шквальный ветер. По сообщениям, он уже наделал беды. В Telegram-каналах жители разных районов Харькова и области пишут, что у них пропал свет.

Дополнено в 16:42. В районе Немышли, по словам очевидцев, из-за ветра провода упали на камыш. Возник пожар.

А на улице Харьковских Дивизий дерево упало на автомобиль.

Дополнено в 16:15. Бригады СКП «Харьковзеленстрой» работают во всех районах города, реагируя на сообщения о поваленных деревьях. Коммунальщики убирают стволы и ветки, которые угрожают безопасности людей и препятствуют движению транспорта. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий урагана, сообщают в мэрии Харькова.

16:10. Видео надвигающейся бури публикуют в Telegram и зафиксировала МГ «Объектив».

На улице Франтишека Крала, 41 ветром снесло крышу.

На улице Архитектора Алешина дерево упало на киоск с шаурмой.

Информация будет дополняться.

Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины.



В Харьковоблэнерго предупреждают, что сильные порывы ветра могут также привести к обрыву проводов. Если вы стали свидетелем обрыва провода, не приближайтесь к нему ближе чем на восемь метров и позвоните и сообщите о повреждении сетей по одному из номеров: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.