Шквальный ветер срывает крыши и валит деревья в Харькове (фото, видео)
Как и прогнозировали синоптики, днем 26 апреля в Харькове и области поднялся шквальный ветер. По сообщениям, он уже наделал беды. В Telegram-каналах жители разных районов Харькова и области пишут, что у них пропал свет.
Дополнено в 16:42. В районе Немышли, по словам очевидцев, из-за ветра провода упали на камыш. Возник пожар.
А на улице Харьковских Дивизий дерево упало на автомобиль.
Дополнено в 16:15. Бригады СКП «Харьковзеленстрой» работают во всех районах города, реагируя на сообщения о поваленных деревьях. Коммунальщики убирают стволы и ветки, которые угрожают безопасности людей и препятствуют движению транспорта. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий урагана, сообщают в мэрии Харькова.
16:10. Видео надвигающейся бури публикуют в Telegram и зафиксировала МГ «Объектив».
На улице Франтишека Крала, 41 ветром снесло крышу.
На улице Архитектора Алешина дерево упало на киоск с шаурмой.
Информация будет дополняться.
Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины.
В Харьковоблэнерго предупреждают, что сильные порывы ветра могут также привести к обрыву проводов. Если вы стали свидетелем обрыва провода, не приближайтесь к нему ближе чем на восемь метров и позвоните и сообщите о повреждении сетей по одному из номеров: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
Читайте также: Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шквальный ветер срывает крыши и валит деревья в Харькове (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 16:42;