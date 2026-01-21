Полярное сияние в небе видели сегодня ночью жители Харьковщины (фото, видео)
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA Space Weather Prediction Center), сообщали, что зафиксировали самую крупную за последние 20 лет солнечную радиационную бурю S4. Тем временем в небе над Харьковщиной вновь появилось полярное сияние.
«Последний раз уровень S4 наблюдался в октябре 2003 года», — отметили в NOAA.
В ночь на 21 января условия для наблюдения этого оптического явления, вызванного давно не виденной магнитной бурей, в Харьковской области были несколько лучше, чем накануне.
Несмотря на то, что K-индекс магнитной бури был высок и сразу после захода Солнца, а ее мощность весь вечер составляла около 250 гигаватт, красные световые столбы и переливы появились над горизонтом уже после полуночи. Также можно было увидеть зеленое сияние.
По состоянию на утро магнитная буря продолжается, ее мощность – более 100 гигаватт.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей, наблюдали жители северного полушария и, в частности, Украины в ночь на 20 января. По данным портала spaceweatherlive.com, первая солнечная вспышка класса X в 2026 году, X1.95, произошла еще 18 января. Пик полярного сияния в Украине пришелся на период с 23:30 19 января до 00:00 20 января. В это время Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 8. Яркую аврору с красными и зелеными переливами видели во многих регионах Украины, в частности на юге страны. Жителям Харькова и пригорода повезло немного меньше — из-за плотной облачности полярное сияние наблюдалось скорее как розовая дымка, но на юге области, как сообщалось, можно было любоваться теми самыми полосами.
Читайте также: Из-за перебоев со светом в Харькове могут быть проблемы с работой метро
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: буря, северное сияние, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Полярное сияние в небе видели сегодня ночью жители Харьковщины (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 12:07;