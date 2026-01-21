Полярное сияние в небе видели сегодня ночью жители Харьковщины (фото, видео)

Live

Общество 12:07   21.01.2026
Елена Нагорная
Николь Костенко-Лагутина
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA Space Weather Prediction Center), сообщали, что зафиксировали самую крупную за последние 20 лет солнечную радиационную бурю S4. Тем временем в небе над Харьковщиной вновь появилось полярное сияние. 

«Последний раз уровень S4 наблюдался в октябре 2003 года», — отметили в NOAA.

В ночь на 21 января условия для наблюдения этого оптического явления, вызванного давно не виденной магнитной бурей, в Харьковской области были несколько лучше, чем накануне.

Несмотря на то, что K-индекс магнитной бури был высок и сразу после захода Солнца, а ее мощность весь вечер составляла около 250 гигаватт, красные световые столбы и переливы появились над горизонтом уже после полуночи. Также можно было увидеть зеленое сияние.

По состоянию на утро магнитная буря продолжается, ее мощность – более 100 гигаватт.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей, наблюдали жители северного полушария и, в частности, Украины в ночь на 20 января. По данным портала spaceweatherlive.com, первая солнечная вспышка класса X в 2026 году, X1.95, произошла еще 18 января. Пик полярного сияния в Украине пришелся на период с 23:30 19 января до 00:00 20 января. В это время Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 8. Яркую аврору с красными и зелеными переливами видели во многих регионах Украины, в частности на юге страны. Жителям Харькова и пригорода повезло немного меньше — из-за плотной облачности полярное сияние наблюдалось скорее как розовая дымка, но на юге области, как сообщалось, можно было любоваться теми самыми полосами.

Автор: Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина
