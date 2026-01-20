Полярное сияние над Харьковом и областью — как это было (видео)
Яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей, наблюдали жители северного полушария и, в частности, Украины в ночь на 20 января.
По данным портала spaceweatherlive.com, первая солнечная вспышка класса X в 2026 году, X1.95, произошла еще 18 января. Пик полярного сияния в Украине пришелся на период с 23:30 19 января до 00:00 20 января. В это время Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 8. Яркую аврору с красными и зелеными переливами видели во многих регионах Украины, в частности на юге страны.
Видео: Sergiy Khomenko/YouTube
Жителям Харькова и пригорода повезло немного меньше — из-за плотной облачности полярное сияние наблюдалось скорее как розовая дымка, но на юге области, как сообщалось, можно было любоваться теми самыми полосами.
Свою интенсивность аврора начала наращивать ближе к утру и на момент публикации бушует в Северной Америке. Сейчас ее мощность составляет почти 280 гигаватт. Для сравнения, ночью в Украине было около 50 гигаватт.
Читайте также: Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: новости Харькова, полярное сияние;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Полярное сияние над Харьковом и областью — как это было (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 09:08;