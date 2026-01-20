Полярное сияние над Харьковом и областью — как это было (видео)

Яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей, наблюдали жители северного полушария и, в частности, Украины в ночь на 20 января.

По данным портала spaceweatherlive.com, первая солнечная вспышка класса X в 2026 году, X1.95, произошла еще 18 января. Пик полярного сияния в Украине пришелся на период с 23:30 19 января до 00:00 20 января. В это время Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 8. Яркую аврору с красными и зелеными переливами видели во многих регионах Украины, в частности на юге страны.

Видео: Sergiy Khomenko/YouTube

Жителям Харькова и пригорода повезло немного меньше — из-за плотной облачности полярное сияние наблюдалось скорее как розовая дымка, но на юге области, как сообщалось, можно было любоваться теми самыми полосами.

Свою интенсивность аврора начала наращивать ближе к утру и на момент публикации бушует в Северной Америке. Сейчас ее мощность составляет почти 280 гигаватт. Для сравнения, ночью в Украине было около 50 гигаватт.