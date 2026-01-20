Live

Полярное сияние над Харьковом и областью — как это было (видео)

Общество 09:08   20.01.2026
Елена Нагорная
Полярное сияние над Харьковом и областью — как это было (видео)

Яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей, наблюдали жители северного полушария и, в частности, Украины в ночь на 20 января.

По данным портала spaceweatherlive.com, первая солнечная вспышка класса X в 2026 году, X1.95, произошла еще 18 января. Пик полярного сияния в Украине пришелся на период с 23:30 19 января до 00:00 20 января. В это время Землю накрыла магнитная буря с K-индексом 8. Яркую аврору с красными и зелеными переливами видели во многих регионах Украины, в частности на юге страны.

Видео: Sergiy Khomenko/YouTube

Сияние над Днепром. Фото: Антон Кочерга
Фото из Telegram-каналов
Фото из Telegram-каналов
Фото из Telegram-каналов

Жителям Харькова и пригорода повезло немного меньше — из-за плотной облачности полярное сияние наблюдалось скорее как розовая дымка, но на юге области, как сообщалось, можно было любоваться теми самыми полосами.

 

Свою интенсивность аврора начала наращивать ближе к утру и на момент публикации бушует в Северной Америке. Сейчас ее мощность составляет почти 280 гигаватт. Для сравнения, ночью в Украине было около 50 гигаватт.

Читайте также: Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
19.01.2026, 21:58
ISW: враг захватил населенный пункт на севере от Харькова
ISW: враг захватил населенный пункт на севере от Харькова
20.01.2026, 07:24
Новости Харькова – главное 20 января: тревога на Харьковщине звучала всю ночь
Новости Харькова – главное 20 января: тревога на Харьковщине звучала всю ночь
20.01.2026, 09:06
Сегодня 20 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 января 2026: какой праздник и день в истории
20.01.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 19 января: город атаковали ракеты, БпЛА и КАБы
Новости Харькова – главное 19 января: город атаковали ракеты, БпЛА и КАБы
19.01.2026, 22:00
Из-за проблем со светом в Харькове трамваи едут по-другому
Из-за проблем со светом в Харькове трамваи едут по-другому
20.01.2026, 10:21

Новости по теме:

19.01.2026
Россия усилила террор Харькова: есть погибшие – итоги 19 января
19.01.2026
Харьков атаковали КАБы: погибла женщина, есть пострадавшие
19.01.2026
Три КАБа ударили по Харькову: Терехов о последствиях, Синегубов показал фото
19.01.2026
Утренняя атака на Харьков: сколько зданий повреждено из-за обстрела (фото)
19.01.2026
Удары по свету и теплу в разгар зимы: Терехов об обстрелах Харькова за неделю


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Полярное сияние над Харьковом и областью — как это было (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 09:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей, наблюдали жители северного полушария и, в частности, Украины в ночь на 20 января.".