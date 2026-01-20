Полярне сяйво над Харковом та областю – як це було (відео)
Яскраве оптичне явище, спричинене геомагнітною бурею, спостерігали жителі північної півкулі та, зокрема, України в ніч проти 20 січня.
За даними порталу spaceweatherlive.com, перший сонячний спалах класу X у 2026 році, X1.95, стався ще 18 січня. Пік полярного сяйва в Україні припав на період з 23:30 19 січня до 00:00 20 січня. У цей час Землю накрила магнітна буря з K-індексом 8. Яскраву аврору з червоними та зеленими переливами бачили у багатьох регіонах України, зокрема на півдні.
Відео: Sergiy Khomenko /YouTube
Жителям Харкова та передмістя пощастило трохи менше – через хмарність полярне сяйво спостерігалося скоріше як рожева димка, але на півдні області, як повідомлялося, можна було милуватися тими самими смугами.
Свою інтенсивність аврора почала нарощувати ближче до ранку і на момент публікації вирує в Північній Америці. Нині її потужність становить майже 280 гігаватів. Для порівняння, вночі в Україні було близько 50 гігаватів.
Читайте також: Новий планетарій скоро відкриють у Харкові та готують «небачений» телескоп 📹
