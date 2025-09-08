Новий планетарій скоро відкриють у Харкові та готують «небачений» телескоп 📹

Нове приміщення планетарію облаштували у центрі Харкова, на території Інституту астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Зараз завершують будівництво майданчика для телескопа, щоб відвідувачі мали можливість просто неба розглядати Місяць і планети. Сеанси у планетарії мають розпочатися вже у вересні, а спостереження у телескоп – у жовтні-листопаді. Який вигляд усе це має і скільки коштуватимуть квитки – у репортажі МГ «Об’єктив».

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Це апарат “Планетарій”, який дозволяє проєктувати на купол зображення зоряного неба, сузір’їв. У нас є можливість подорожувати у просторі й часі й побачити, наприклад, за кілька хвилин зоряне небо – літнє й зимове.

Астроном зізнається: мріяв, аби хоч у такий віртуальний спосіб містяни мали змогу подорожувати.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Ми маємо тут змогу побачити зорі й сузір’я, наприклад, уявивши себе в Антарктиді, чи в Південній Америці, чи на півдні Африки, в Австралії. Бо сьогодні в нас можливість не у всіх є виїжджати за кордон, а також і в Україні побачити небо. Комендантська година може заважати нам побачити цікаве в небі, наприклад, о другій ночі.

Новий планетарій облаштували в одному з приміщень Інституту астрономії Каразінського університету. Це центр Харкова, потрапити туди можна з майдану Свободи.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Поки не працює наш великий планетарій харківський, всім відомий, будемо сподіватися, що все налагодиться, а поки в нас є можливість, ми тут організовуємо роботу мобільного планетарію.

Саме планетарій “Харків космічний”, що не працює, надав апарат для демонстрації зірок та надувний купол, який й сам багато подорожував.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Такий купол зветься мобільний планетарій або пересувний планетарій. Додаткове обладнання було в самому інституті на балансі. Наприклад, відеопроєктор, ноутбук, аудіосистема.

У планетарії вже провели тестові сеанси. Для всіх охочих його планують відкрити у вересні.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Плануємо працювати і для організованих груп, і школярів, і студентів. Можна тематичні програми. І для глядачів окремих також будемо працювати. Вартість квитка приблизно буде, якщо не зміниться найближчим часом, 120 гривень за сеанс 40 хвилин.

Але не тільки сеанси під куполом готують для відвідувачів, а й реальні спостереження просто неба.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Багато хто питає вже, а навіщо вам будувати зараз фундамент, встановлювати телескоп на території. Якщо є башти, в них є телескопи. Але ж ці телескопи не нові. В обсерваторії великий телескоп, йому 100 років. І працювати з такою технікою на широкого глядача не тільки важко, але й можуть бути проблеми. Тому, маючи новий, сучасний, потужний телескоп, дуже гарний, подібного навіть і не було в Харкові для демонстрації широкому глядачу. Він більший за всі ті, що можна було побачити в нас у парках, чи ще десь, коли були демонстрації. І ми його плануємо встановити на фундаменті. І вже бачимо, що будується оглядовий майданчик, щоб на свіжому повітрі, під нічним небом, ввечері, демонструвати Місяць з дивовижними кратерами, рельєфом, планети, яскраві зорі, те, що можна побачити з центру міста.

Окрім фундаменту буде ще невеличка конструкція, яка захищатиме телескоп від дощу та снігу. Під час спостережень його відкриватимуть. З міркувань безпеки збиратимуть до двадцяти людей. За відсутності повітряної тривоги, хмар та наявності цікавих об’єктів.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

У нас є віконце кожен місяць, коли є на небі небесний Місяць, супутник Землі, і, наприклад, буде планета Сатурн спостерігатись цієї осені й взимку. Плануємо з жовтня, з листопада почати вечірні спостереження через телескоп. Я гадаю, ціна буде така, що буде змога в усіх подивитися. Це не буде дуже дорого.

Дізнатися про старт сеансів та спостережень та дивитися їхній подальший розклад можна буде на сторінках Музею астрономії університету у Facebook та Instagram.