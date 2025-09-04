«Кривавий» Місяць зійде над Харковом 7 вересня: коли спостерігати затемнення

Рідкісне астрономічне явище – повне затемнення Місяця – українці зможуть спостерігати 7 вересня. Небесне шоу відбудеться, якщо супутник не сховають хмари.

Затемнення Місяця завжди відбувається під час повні, пояснює МГ «Об’єктив» астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов. Відносно Сонця супутник розташовується за Землею, тобто ніби ховається за тінню нашої планети.

“Не тільки в Харкові, в Україні його буде видно. Більша частина населення нашої планети в цей раз побачить затемнення з території Європи, Австралії й в інших регіонах. Тобто рідко буває, що так багато країн буде бачити затемнення. Це явище також цікаве тим, що спостерігається в Україні не кожен рік. Наприклад, наступне повне затемнення Місяця в нас буде у грудні 2028 року, через три роки”, – говорить Кажанов.

Почнеться затемнення ще під час сутінок, тому умови споглядання заходу супутника в напівтінь Землі будуть не дуже сприятливими. А от максимальною фазою, тим самим “кривавим” Місяцем, за умови безхмарної погоди можна буде насолодитися повною мірою. Тобто найцікавіше українці побачать. Максимум буде о 21:11, а завершиться затемнення о 23:55.



“О 19:30 Місяць починає тьмянішати з одного боку. І після 20-ї він зануриться в тінь Землі. Місяць буде мати червонуватий або коричневий колір. Темний. Тому іноді кажуть “кривавий” Місяць. О 22-й настане також цікава фаза, яку рекомендую спостерігати. Коли Місяць почне виходити з тіні, знову почне яскраво в небі сяяти”, – говорить Кажанов.



Тим, хто планує дивитися затемнення, астроном радить заздалегідь подумати про локацію. Місяць буде розташований не дуже високо над обрієм, тому для спостереження краще обрати місце, де не заважатимуть високі дерева та будинки. Затемнення можна спостерігати неозброєним оком. У пригоді стане камера з зумом, бінокль, підзорна труба чи, звісно, телескоп.

“Сьогодні можна побачити або почути інформацію про те, що це буде кукурудзяна повня. Чому? У корінних народів Північної Америки повний Місяць у різні пори року мав різні назви. І логічно, що в багатьох країнах зараз збирають урожай. Тому Місяць повний так і називають – кукурудзяним або врожайним”, – додав астроном.