«Кровавая» Луна взойдет над Харьковом 7 сентября: когда наблюдать затмение

Редкое астрономическое явление — полное затмение Луны — украинцы смогут наблюдать 7 сентября. Небесное шоу состоится, если спутник не скроют тучи.

Затмение Луны всегда происходит во время полнолуния, объясняет МГ «Объектив» астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов. Относительно Солнца спутник располагается за Землей, то есть как бы скрывается за тенью нашей планеты.

«Не только в Харькове, в Украине его будет видно. Большая часть населения нашей планеты в этот раз увидит затмение с территории Европы, Австралии и в других регионах. Редко бывает, что так много стран будет видеть затмение. Явление также интересно тем, что наблюдается в Украине не каждый год. Например, следующее полное затмение Луны у нас будет в декабре 2028 года, через три года», — говорит Кажанов.

Затмение начнется еще во время сумерек, поэтому условия наблюдения захода спутника в полутень Земли будут не очень благоприятными. А вот максимальной фазой, той самой «кровавой» Луной, при условии безоблачной погоды можно будет насладиться в полной мере. То есть самое интересное украинцы увидят. Максимум будет в 21:11, а завершится затмение в 23:55.

«В 19:30 Луна начинает тускнеть с одной стороны. А после 20:00 она погрузится в тень Земли. Луна будет иметь красноватый или коричневый цвет. Темный. Поэтому иногда говорят «кровавая» Луна. В 22:00 наступит также интересная фаза, которую рекомендую наблюдать. Когда Луна начнет выходить из тени, снова начнет ярко сиять в небе», — говорит Кажанов.

Тем, кто планирует смотреть затмение, астроном советует заранее подумать о локации. Луна будет расположена не очень высоко над горизонтом, поэтому для наблюдения лучше выбрать место, где не будут мешать высокие деревья и дома. Затмение можно наблюдать невооруженным глазом. Пригодится камера с зумом, бинокль, подзорная труба или телескоп.

«Сегодня можно увидеть или услышать информацию о том, что это будет кукурузное полнолуние. Почему? У коренных народов Северной Америки полная Луна в разные времена года имела разные названия. И логично, что во многих странах сейчас собирают урожай. Поэтому Луну полную так и называют – кукурузной или урожайной», — добавил астроном.