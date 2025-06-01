Как харьковчане помогали NASA в миссии по защите Земли и сейчас изучают Луну

В 2022 году астрономы ХНУ им. В. Н. Каразина принимали участие в космической миссии DART, в рамках которой NASA отправило зонд-ударник навстречу двойному астероиду, чтобы проверить, возможно ли отклонить космическое тело в случае угрозы его столкновения с Землей.

«Инженеры и астрономы этого международного проекта, а назывался он DART, направили космический корабль, некую космическую бомбу, к астероиду. Столкнулся космический корабль с астероидом, чтобы немного изменить его орбиту, продемонстрировать, что ученые всего мира могут решать проблему астероидной опасности, то есть отворачивать астероиды от Земли», — рассказал МГ «Объектив» и.о. директора Научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина.

По его словам, харьковчане проводили наземные исследования.

«Они наблюдали астероид во время столкновения с космическим аппаратом. И они нашли и подтвердили изменения параметров вращения астероида во время этого столкновения. Обсчитали большое количество вещества, которое было выброшено, ну это такой космический взрыв, с астероида. И все это подтвердили наземными телескопическими измерениями», — поделился Кайдаш.

Из-за российской агрессии каразинские ученые остались без собственного телескопа на станции в Чугуевском районе, поэтому обращались за помощью в наблюдениях к коллегам из Грузии, Болгарии и Франции.

«Вот такой классный международный проект, в котором мы участвовали. Мы не можем предотвратить все астероиды, но я хочу сказать, что за последние 20-30 лет человечество существенно и с помощью нас, харьковчан, продвинулись в решении проблем астероидной опасности. Мы можем обсчитать и показать, где находятся все опасные астероиды», — констатировал ученый.

Сейчас, рассказал Кайдаш, харьковчане принимают участие в южнокорейской миссии Danuri. Космический аппарат вышел на орбиту Луны в декабре 2022 года. В научные задачи миссии входят исследования поверхности спутника, его магнитного поля, а также поиск льда возле кратеров.

«Danuri- это южнокорейский космический корабль, который вращается вокруг Луны. Там находится прибор, так называемый поляриметр, который впервые в мире картографирует лунную поверхность, оценивает так называемые поляриметрические свойства лунной поверхности. Он был разработан, этот прибор, по консультациям, помощи, по идеям, которые давали харьковские ученые. Сейчас мы обрабатываем данные с этого прибора. Эксперимент еще продолжается. Космический корабль работает вокруг лунной орбиты», — добавил ученый.