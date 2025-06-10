Над Харьковом взойдет Клубничная Луна: астроном объяснил, почему она особенная

Июньское полнолуние, которым можно любоваться вечерами 10 и 11 числа, в этом году является особенным. Луна будет в самом низком за 18 лет положении над горизонтом в Северном полушарии, рассказал астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

«Так же, как Солнце поднимается выше в небе в летнее солнцестояние и опускается ниже в зимнее, и Луна имеет свои »взлеты и падения», но ее движение сложнее. Орбита Луны наклонена на 5,1° относительно эклиптики, а поскольку эклиптика уже наклонена на 23,4° от небесного экватора, Луна может подниматься на небе до +28,7° на север или -28,7° на юг. Полнолуние в июне 2025 года будет самым низким за 18 лет в Северном полушарии. Луна опустится до -28° 24,1′ (по системе небесных координат), очень близко к горизонту. Такого низкого полнолуния больше не будет до июня 2043 года», — пояснил Кажанов.

Он также отметил, что каждое полнолуние в течение года имеет свое название — индейские племена Северной Америки назвали явление в июне клубничным в честь сезона, когда созревает эта ягода. Так как Луна

«При определенных метеоусловиях и состоянии атмосферы в конкретной местности Луна может приобретать красный оттенок, а на фотографиях (при определенных настройках баланса белого) может получиться и розовой, как клубника, — пишет Кажанов. — Она будет медленно подниматься в южной части неба. Вы можете стать свидетелем «лунной иллюзии». Это оптическая иллюзия, которая заключается в том, что размер Луны, когда та находится низко над горизонтом, кажется в несколько раз больше в сравнении с тем, как она воспринимается, находясь высоко в небе (в зените), хотя проекции Луны на сетчатку глаза в обоих случаях одинаковы. Распространено ошибочное мнение, что больший размер Луны над горизонтом объясняется эффектом увеличения, который создает атмосфера Земли. Однако на видимый размер Луны атмосфера никак не влияет, а лишь изменяет ее цвет. На самом же деле «лунная иллюзия» — это лишь особенность человеческого восприятия. Проще всего продемонстрировать иллюзорность эффекта, подержав небольшой предмет (например, монету) на вытянутой руке, прикрыв при этом один глаз. Сравнивая размер предмета с «большой» Луной у горизонта с «маленькой» Луной высоко в небе, можно увидеть, что относительный размер не меняется».

Также особенным будет полнолуние 5 ноября. Спутник приблизится к Земле на расстояние 357,218.223 км. В народе подобное явление называют Суперлунием.

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