Сегодня 21 августа: какой праздник и день в истории

21 августа 1560 года произошло полное солнечное затмение, которое, как считается, подарило миру величайшего астронома Тихо Браге. В 1911 году из Лувра похитили «Мону Лизу». В 1940-м, через сутки после удара по голове ледорубом, умер Лев Троцкий. В 1991-м независимость провозгласила Латвия, а «ГКЧП» потерпел поражение. В 1996-м в Украине учредили орден «За мужество».

Праздники и памятные даты 21 августа

21 августа в мире – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Также сегодня: День без косметики и макияжа, День поэта, Всемирный день Аватара, День заботы о себе в интернете.

21 августа в истории

21 августа 1560 года произошло полное солнечное затмение, которое, как считается, подарило миру выдающегося астронома Тихо Браге. Дело в том, что затмение в этот день предсказывали. И то, что подобные явления можно прогнозировать, поразило 13-летнего Тихо. Впрочем, он сам писал, что интересовался книгами по астрономии и раньше — с самого детства. В момент затмения Браге учился в университете Копенгагена. Через три года его перевели в более рейтинговый Лейпцигский университет. Родители и дядя-вице-адмирал, который воспитывал племянника как родного сына, планировали для него карьеру юриста. Но все сложилось иначе. Парень гораздо более тщательно изучал небо, чем нюансы законодательства. Постепенно он покупал и создавал самостоятельно разнообразные приборы для своих наблюдений.

«Еще одно важное событие в жизни Тихо произошло в августе 1563 года, когда он осуществил свое первое зафиксированное наблюдение – соединения Юпитера и Сатурна. Почти сразу он обнаружил, что существующие альманахи и эфемериды, записывающие положение звезд и планет, были грубо неточны. Таблицы Коперника на несколько дней отставали в предвидении этого события. В своем юношеском энтузиазме Тихо решил посвятить свою жизнь накоплению точных наблюдений за небесами, чтобы исправить существующие таблицы», – пишет энциклопедия «Britannica».

25-летним Тихо стал наследником сразу двух значительных состояний – своего отца и дяди, поселился в Скане и построил небольшую обсерваторию. Там 11 ноября 1572 года он наблюдал еще одно редкое астрономическое явление – взрыв сверхновой. К тому времени большинство астрономов считало состояние неба постоянным, и появление новой звезды было значимым открытием. Именно ее описание и публикация подробного отчета о наблюдении сделали Браге признанным в Европе астрономом. В дальнейшем, получив поддержку датского короля Фредерика II Тихо, построил обсерваторию Ураниборг на острове Вен (остров и средства на строительство он получил в дар от короны).

«Окруженные учеными и посещаемые путешественниками со всей Европы, Тихо и его помощники собирали наблюдения и существенно исправляли почти все известные астрономические записи», — пишет о том периоде Britannica.

В это время Тихо осуществил большую часть своих астрономических наблюдений – наиболее точных до изобретения телескопа. Эти данные позже Иоганн Кеплер использовал для вывода законов движения планет. Однако жизнь Браге не завершилась в его любимом Ураниборге. После смерти короля Фредерика II астроном не смог найти общий язык с его сыном Кристианом IV. И со временем из-за конфликта с монархом вынужден был покинуть родную страну. Он переехал в Прагу, где стал официальным имперским астрономом и построил еще одну обсерваторию. Там, на чужбине, Тихо Браге и умер в 1601 году, оставив все свои записи своему ученику и ассистенту Иоганну Кеплеру.

21 августа 1911 года из Лувра в Париже похитили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»). До этого момента творение Леонардо было широко известно только в узких кругах экспертов. Но история похищения и дальнейших поисков сделала «Мону Лизу» всемирной «знаменитостью». Подробнее.

21 августа 1940 года после удара ледорубом по голове скончался один из организаторов Октябрьского переворота в России и лидеров большевиков Лев Троцкий. Подробнее.

21 августа 1944 года открылась конференция представителей США, СССР и Великобритании в Думбартон-Оксе. На этой конференции подготовили предложения, которые впоследствии стали основой устава ООН.

21 августа 1991 года на фоне Августовского путча в СССР Латвия объявила о восстановлении независимости. Был принят конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики».

21 августа 1991 года потерпел окончательное поражение ГКЧП. Подробнее.

21 августа 1996 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — орден «За мужество».

Церковный праздник 21 августа

21 августа чтят память апостола от 70-ти Фадея. Подробнее.

Народные приметы

Какой день 21 августа, таким будет и январь.

Хорошая погода 21 августа – к теплому и солнечному сентябрю.

Если на рябине много ягод, то заморозки придут быстро.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя тяжело работать физически, а также стирать, шить, вышивать, вязать.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.