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Сегодня 21 августа: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   21.08.2024
Оксана Горун
Сегодня 21 августа: какой праздник и день в истории

21 августа 1911 года из Лувра похитили «Мону Лизу». Эта история сделала картину да Винчи популярной во всем мире. В 1940-м, через сутки после удара по голове ледорубом, умер Лев Троцкий. В 1991-м независимость провозгласила Латвия, а ГКЧП потерпел поражение. В 1996-м в Украине учредили орден  «За мужество».

Праздники и памятные даты 21 августа

21 августа в мире – Международный день памяти и поминовение жертв терроризма.

Также отмечают: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара.

21 августа в истории

21 августа 1911 года из Лувра в Париже похитили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»). До этого момента творение Леонардо было широко известно только в узких кругах экспертов. Но история похищения и дальнейших поисков сделала «Мону Лизу» всемирной»знаменитостью». Подробнее.

Похищение Моны Лизы из Лувра
Похищение Моны Лизы из Лувра. Иллюстрация: «La Domenica del Corriere», сентябрь 1911

21 августа 1940 года после удара ледорубом по голове скончался один из организаторов Октябрьского переворота в России и лидеров большевиков Лев Троцкий. Подробнее.

21 августа 1944 года открылась конференция представителей США, СССР и Великобритании в Думбартон-Оксе. На ней обсуждали вопросы создания международной организации безопасности – будущей ООН. На этой конференции подготовили предложения, которые впоследствии стали основой устава ООН.

21 августа 1991 года на фоне Августовского путча в СССР Латвия объявила о восстановлении независимости. Был принят конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики».

21 августа 1991 года потерпел окончательное поражение ГКЧП. Подробнее.

Августовский путч (ГКЧП)
Памятник Феликсу Дзержинскому незадолго до демонтажа. Фото: Дмитрий Борко

21 августа 1996 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — орден  «За мужество».

Церковный праздник 21 августа

21 августа чтят память апостола от 70-ти Фадея. Апостол Иуда Фадей родился в сирийском городе Эдесса. Он пришел в Иерусалим на праздник, где услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Он стал учеником Спасителя и стал одним из 70 апостолов, которых Иисус отправил проповедовать. После Вознесения апостол Фадей благовествовал в Сирии и Месопотамии, обратил в христианство князя Эдессы Авгара, весь местный народ и жрецов. Основал церкви в Эдессе и Бейруте. Имел дар чудотворения. Умер мирно в 44 году (хотя в армянских преданиях есть и версия мученической смерти).

Народные приметы

Какой день 21 августа, таким будет и январь.

Хорошая погода 21 августа – к теплому и солнечному сентябрю.

Если на рябине много ягод, то заморозки придут быстро.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя тяжело работать физически, а также стирать, шить, вышивать, вязать.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 августа 1911 года из Лувра похитили «Мону Лизу». Эта история сделала картину да Винчи популярной во всем мире".