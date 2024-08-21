Сегодня 21 августа: какой праздник и день в истории

21 августа 1911 года из Лувра похитили «Мону Лизу». Эта история сделала картину да Винчи популярной во всем мире. В 1940-м, через сутки после удара по голове ледорубом, умер Лев Троцкий. В 1991-м независимость провозгласила Латвия, а ГКЧП потерпел поражение. В 1996-м в Украине учредили орден «За мужество».

Праздники и памятные даты 21 августа

21 августа в мире – Международный день памяти и поминовение жертв терроризма.

Также отмечают: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара.

21 августа в истории

21 августа 1911 года из Лувра в Париже похитили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»). До этого момента творение Леонардо было широко известно только в узких кругах экспертов. Но история похищения и дальнейших поисков сделала «Мону Лизу» всемирной»знаменитостью». Подробнее.

21 августа 1940 года после удара ледорубом по голове скончался один из организаторов Октябрьского переворота в России и лидеров большевиков Лев Троцкий. Подробнее.

21 августа 1944 года открылась конференция представителей США, СССР и Великобритании в Думбартон-Оксе. На ней обсуждали вопросы создания международной организации безопасности – будущей ООН. На этой конференции подготовили предложения, которые впоследствии стали основой устава ООН.

21 августа 1991 года на фоне Августовского путча в СССР Латвия объявила о восстановлении независимости. Был принят конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики».

21 августа 1991 года потерпел окончательное поражение ГКЧП. Подробнее.

21 августа 1996 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — орден «За мужество».

Церковный праздник 21 августа

21 августа чтят память апостола от 70-ти Фадея. Апостол Иуда Фадей родился в сирийском городе Эдесса. Он пришел в Иерусалим на праздник, где услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Он стал учеником Спасителя и стал одним из 70 апостолов, которых Иисус отправил проповедовать. После Вознесения апостол Фадей благовествовал в Сирии и Месопотамии, обратил в христианство князя Эдессы Авгара, весь местный народ и жрецов. Основал церкви в Эдессе и Бейруте. Имел дар чудотворения. Умер мирно в 44 году (хотя в армянских преданиях есть и версия мученической смерти).

Народные приметы

Какой день 21 августа, таким будет и январь.

Хорошая погода 21 августа – к теплому и солнечному сентябрю.

Если на рябине много ягод, то заморозки придут быстро.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя тяжело работать физически, а также стирать, шить, вышивать, вязать.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.