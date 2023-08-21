Сегодня 21 августа: какой праздник и день в истории

21 августа 1911 года из Лувра похитили «Мону Лизу». Эта история сделала картину да Винчи популярной во всем мире. В 1940-м, через сутки после удара по голове ледорубом, умер Лев Троцкий. В 1991-м независимость провозгласила Латвия, а ГКЧП потерпел поражение.

Праздники и памятные даты 21 августа

21 августа в мире – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

21 августа в истории

21 августа 1911 года из Лувра в Париже похитили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»). До этого момента творение Леонардо было широко известно только в узких кругах экспертов. Но история похищения и дальнейших поисков сделала «Мону Лизу» всемирной «знаменитостью».

Картина находилась в собственности Франции с начала XVI века. Тогда ее приобрел король Франциск I – после смерти Леонардо. «Джоконду» выставили на общее обозрение после Великой Французской революции, когда Лувр открыли для посещений, превратив в музей. Картина исчезла 21 августа 1911 около 15:00. Жандармы обыскали 20 га территории музея, допросили всех работников и их родственников. Далее последовали обыски поездов, закрытие вокзалов и портов. Широкая огласка в прессе… Но картина как в воду канула. На ее месте в музее разместили копию в траурной раме.

И только через два с половиной года – 13 декабря 1913 года – в полицию в Италии обратился антиквар Альфредо Джерри. Ему написал письмо лично похититель картины – 32-летний итальянский маляр Винченцо Перуджа. Он написал, что как итальянец хотел вернуть своей стране якобы «украденное» у нее сокровище Леонардо. Однако намерения «Робин Гуда» были совсем не бескорыстными. Он предложил антиквару приобрести картину за полмиллиона франков (более 3 млн долл.) Как только Джерри убедился, что держит в руках оригинал, «сдал» вора полиции. Допросив его, полицейские установили: Винченцо в 1910 году работал декоратором в Лувре. Именно он устанавливал новое защитное стекло перед «Джокондой» и тогда решил организовать похищение картины. У него были два сообщника, вместе с которыми он вывез картину в США. Там они «сделали бизнес», продавая копии «Моны Лизы» как оригинал. И так заработали 2 млн долл. (по современному курсу это около $47 млн). А потом подельники рассорились. Так что Перуджа похитил картину второй раз – уже у своих «партнеров». Все «заработанное» осталось у них. Поэтому, прибыв в Европу, похититель решил продать оригинал, чтобы разбогатеть. За похищение шедевра он в итоге получил лишь год тюрьмы. А «Мону Лизу» вернули в Лувр, где накрыли пуленепробиваемым стеклом и установили уникальную систему защиты, которая стоит 7 млн долларов. Саму картину сочли бесценной – ее не оценивают, а также не страхуют.

21 августа 1940 года после удара ледорубом по голове скончался один из организаторов Октябрьского переворота в России и лидеров большевиков Лев Троцкий.

Накануне, 20 августа, к нему пришел агент НКВД Рамон Меркадер. Он некоторое время внедрялся в окружение Троцкого, притворяясь искренним поклонником его идей. В этот день Меркандер принес Троцкому почитать рукопись, а когда тот сел знакомиться с документом, ударил бывшего революционера ледорубом по затылку. Рана в черепе была 7 сантиметров в глубину, но Троцкий после удара прожил почти сутки.

С момента, когда Троцкий «попал в опалу» и эмигрировал из СССР, до его убийства прошло более 10 лет. Некоторое время была распространена версия, что в течение всего этого периода за ним охотились советские агенты. Но современные историки склоняются к мнению, что он был выгоден Сталину – пока не начал акцентировать внимание на союзе советского палача с Гитлером.

«Троцкий на весь мир провозглашал, что Сталин – это серость и посредственность, что он ни на что не способен и его не стоит бояться, а его режим вообще скоро рухнет сам по себе. Это вполне удовлетворяло кремлевского горца, который вел собственную сложную игру, — пишет Украинский институт национальной памяти. — Однако незадолго до Второй мировой Троцкий изменил свое мнение о Сталине и ситуации в СССР. Незадолго до смерти он опубликовал ряд статей, где заявлял, что Гитлер пришел к власти благодаря поддержке Сталина. Что корнем всемирного зла является не столько нацистская Германия, сколько Советский Союз. И что без «нейтралитета» Сталина Гитлер не начал бы войну в Европе. Кроме того, Троцкий сел писать книгу о Сталине, где раскрывал все закулисные интриги, и это изрядно испугало «вождя всех народов».

Похоронили Троцкого в Мексике, а его убийца просидел 20 лет в местной тюрьме. А затем прибыл в СССР, где его удостоили звания Героя Советского Союза.

21 августа 1944 года открылась конференция представителей США, СССР и Великобритании в Думбартон-Оксе. На ней обсуждали вопросы создания международной организации безопасности – будущей ООН. На этой конференции подготовили предложения, которые впоследствии стали основой устава ООН.

21 августа 1991 года на фоне Августовского путча в СССР Латвия объявила о восстановлении независимости. Был принят конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики».

21 августа 1991 года потерпел окончательное поражение ГКЧП. После бурной ночи с 20 на 21 августа в Москве, когда «гэкачепесты» так и не решились дать войскам приказ на штурм Белого дома, мятежники потеряли контроль над армией. Военные отказывались выполнять их приказы, к утру провал госпереворота стал очевидным его организаторам.

В 8:00 они провели последнее заседание ГКЧП в здании Минобороны на Арбатской площади. Министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов предложил лететь в Форос – к изолированному там президенту Горбачеву. Впоследствии эту идею поддержал ряд других мятежников во главе с так называемым и.о. президента СССР Янаевым. К Горбачеву вылетела делегация членов ГКЧП, которую он не принял.

Параллельно в Москве проходила сессия Верховного совета РСФСР. Там осудили ГКЧП. В тот же день прокуратура РСФСР объявила, что всех участников путча привлекут к ответственности. Вечером президент РСФСР Борис Ельцин озвучил ультиматум мятежникам: прекратить противоправную антиконституционную деятельность с 22:00 21 августа 1991 года. А все решения, принятые комитетом, отменить. Вторым пунктом шло предоставление всех возможностей Горбачеву вернуться к исполнению его конституционных обязанностей. Янаев выполнил требования. К Горбачеву вылетела еще одна делегация — на этот раз от РСФСР. Ночью президент СССР вернулся на самолете в Москву. «Горбачев, спускаясь с трапа самолета в Москве по возвращении из Фороса, не знал, что он не президент в глазах народа, и генсек в глазах ЦК», — комментировал это возвращение заведующий гуманитарным отделом ЦК КПСС Рябов.

В Киеве 21 августа проходил очередной митинг протеста против ГКЧП, организованный парламентской оппозицией. Митингующие осудили организаторов госпереворота и приняли резолюцию с требованиями к Верховной Раде УССР добиться признания независимости Украины.

21 августа 1996 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — орден «За мужество».

Церковный праздник 21 августа

21 августа православные чтят память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого. Он жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами его вызвали во дворец к императору, который настойчиво потребовал от епископов отказаться от почитания икон. Святитель Емилиан первым твердо отказался, отметив, что вопросы иконопочитания могут обсуждать и решать только в Церкви духовные лица. В 815 году Емилиана сослали в заключение, где он и умер как исповедник.

Народные приметы

Иней в этот день обещает хороший урожай в следующем году.

Если день дождливый, то осенью будут частые дожди.

Хороший урожай ягод – к холодной зиме.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя ругаться и жаловаться на судьбу.

Не стоит строить планы на далекое будущее.

Запрещено поднимать какие-либо вещи с земли, особенно монеты.