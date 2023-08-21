Сьогодні 21 серпня: яке свято та день в історії

21 серпня 1911 року з Лувру викрали “Мону Лізу”. Ця історія зробила картину да Вінчі популярною у всьому світі. 1940-го, через добу після удару по голові льодорубом, помер Лев Троцький. 1991-го незалежність проголосила Латвія, а “ГКЧП” зазнав поразки.

Свята та пам’ятні дати 21 серпня

21 серпня у світі – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму.

21 серпня в історії

21 серпня 1911 року з Лувру в Парижі викрали картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” (“Портрет пані Лізи дель Джокондо”). До цього моменту творіння Леонардо було широко відоме лише у вузьких колах експертів. Але історія викрадення та подальших пошуків зробила “Мону Лізу” всесвітньою “знаменитістю”.

Картина перебувала у власності Франції з початку XVI століття. Тоді її придбав король Франциск I після смерті Леонардо. “Джоконду” виставили на загальний огляд після Великої Французької революції, коли Лувр відкрили для відвідувань, перетворивши на музей. Картина зникла 21 серпня 1911 року близько 15:00. Жандарми обшукали 20 га території музею, допитали всіх працівників та їхніх родичів. Далі були обшуки поїздів, закриття вокзалів і портів. Широкий розголос у пресі… Але картина як у воду канула. На її місці в музеї розмістили копію в жалобній рамі.

І лише за два з половиною роки – 13 грудня 1913 року – до поліції в Італії звернувся антиквар Альфредо Джеррі. Йому написав листа особисто викрадач картини – 32-річний італійський маляр Вінченцо Перуджа. Він написав, що як італієць хотів повернути своїй країні нібито “украдений” у неї скарб Леонардо. Проте наміри “Робін Гуда” були зовсім не безкорисливими. Він запропонував антиквару придбати картину за півмільйона франків (понад 3 млн дол.) Як тільки Джеррі переконався, що тримає в руках оригінал, “здав” злодія поліції. Допитавши його, поліціянти встановили: Вінченцо у 1910 році працював декоратором у Луврі. Саме він встановлював нове захисне скло перед “Джокондою” і тоді вирішив організувати викрадення картини. Він мав двох спільників, разом з якими він вивіз картину в США. Там вони “зробили бізнес”, продаючи копії “Мони Лізи” як оригінал. І так заробили 2 млн дол. (за сучасним курсом це близько $47 млн). А потім спільники посварилися. Тож Перуджа викрав картину вдруге – вже у своїх “партнерів”. Все “зароблене” залишилося у них. Тому, прибувши до Європи, викрадач вирішив продати оригінал, щоб розбагатіти. За викрадення шедевра він отримав лише рік в’язниці. А “Мону Лізу” повернули до Лувра, де накрили куленепробивним склом і встановили унікальну систему захисту, яка коштує 7 млн ​​доларів. Саму картину визнали неоціненною – її навіть не страхують.

21 серпня 1940 року після удару кригорубом по голові помер один з організаторів Жовтневого перевороту в Росії та лідерів більшовиків Лев Троцький.

Напередодні, 20 серпня, до нього прийшов агент НКВС Рамон Меркадер. Він деякий час проникав у оточення Троцького, прикидаючись щирим шанувальником його ідей. Цього дня Меркандер приніс Троцькому почитати рукопис, а коли той сів знайомитись із документом, вдарив колишнього революціонера кригорубом по потилиці. Рана в черепі була 7 сантиметрів завглибшки, але Троцький після удару прожив майже добу.

З моменту, коли Троцький потрапив в опалу й емігрував з СРСР, до його вбивства минуло понад 10 років. Деякий час була поширена версія, що протягом усього цього періоду на нього полювали радянські агенти. Але сучасні історики схиляються до думки, що він був вигідний Сталіну – доки не почав акцентувати увагу на союзі радянського ката з Гітлером.

“Троцький на весь світ проголошував, що Сталін – це сірість і посередність, що він ні на що нездатний і його не слід боятися, а його режим взагалі скоро рухне сам по собі. Це цілком задовольняло кремлівського горця, який вів власну складну гру, – пише Український інститут національної пам’яті. – Однак незадовго до Другої світової Троцький змінив свою думку про Сталіна й ситуацію в СРСР. Незадовго до смерті він опублікував низку статей, де заявляв, що Гітлер прийшов до влади завдяки підтримці Сталіна. Що корінням всесвітнього зла є не так нацистська Німеччина, як Радянський Союз. І що без “нейтралітета” Сталіна Гітлер би не почав війну в Європі. Крім того, Троцький сів писати книгу про Сталіна, де розкривав усі закулісні інтриги, і це неабияк налякало “вождя всіх народів“.

Поховали Троцького в Мексиці, а його вбивця просидів 20 років у місцевій в’язниці. А потім прибув до СРСР, де його нагородили званням Героя Радянського Союзу.

21 серпня 1944 року відкрилася конференція представників США, СРСР та Великої Британії в Думбартон-Оксі. На ній обговорили питання створення міжнародної організації безпеки – майбутньої ООН. На цій конференції підготували пропозиції, котрі згодом стали основою статуту ООН.

21 серпня 1991 року на тлі Серпневого путчу в СРСР Латвія оголосила про відновлення незалежності. Було прийнято конституційний закон “Про державний статус Латвійської Республіки”.

21 серпня 1991 року зазнав остаточної поразки “ГКЧП”. Після бурхливої ​​ночі з 20 на 21 серпня в Москві, коли “гекачепісти” так і не зважилися дати військам наказ на штурм Білого дому, бунтівники втратили контроль над армією. Військові відмовлялися виконувати їхні накази, на ранок провал держперевороту став очевидним для організаторів.

О 8:00 вони провели останнє засідання “ГКЧП” у будівлі Міноборони на Арбатській площі. Міністр оборони СРСР маршал Дмитро Язов запропонував летіти до Форосу – до ізольованого там президента Горбачова. Згодом цю ідею підтримала низка інших бунтівників на чолі з так званим т.в.о. президента СРСР Янаєвим. До Горбачова вилетіла делегація членів “ГКЧП”, яку він не прийняв.

Паралельно в Москві проходила сесія Верховної ради РРФСР. Там засудили “ГКЧП”. Того ж дня прокуратура РРФСР оголосила, що всіх учасників путчу притягнуть до відповідальності. Увечері президент РРФСР Борис Єльцин озвучив ультиматум бунтівникам: припинити протиправну антиконституційну діяльність із 22:00 21 серпня 1991 року. А всі рішення, ухвалені комітетом, скасувати. Другим пунктом йшло надання всіх можливостей Горбачову повернутися до виконання його конституційних обов’язків. Янаєв виконав вимоги. До Горбачова вилетіла ще одна делегація – цього разу від РРФСР. Вночі президент СРСР повернувся літаком до Москви. “Горбачов, спускаючись з трапу літака в Москві після повернення з Форосу, не знав, що він не президент в очах народу, і генсек в очах ЦК”, – коментував це повернення завідувач гуманітарного відділу ЦК КПРС Рябов.

У Києві 21 серпня проходив черговий мітинг протесту проти “ГКЧП”, організований парламентською опозицією. Мітингувальники засудили організаторів держперевороту та ухвалили резолюцію з вимогами до Верховної Ради УРСР домогтися визнання незалежності України.

21 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – орден “За мужність”.

Церковне свято 21 серпня

21 серпня православні вшановують пам’ять святителя Емiлiана, сповідника, єпископа Кизицького. Він жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина. Разом з іншими єпископами був викликаний до палацу до імператора, який наполегливо зажадав від єпископів відмовитися від шанування ікон. Святитель Еміліан перший твердо відмовився, відзначивши, що питання іконопочитання можуть обговорювати та вирішувати лише в Церкві духовні особи. У 815 році Еміліана заслали в ув’язнення, де він і помер як сповідник.

Народні прикмети

Іній у цей день обіцяє хороший урожай наступного року.

Якщо день дощовий, то восени будуть часті дощі.

Хороший урожай ягід – до холодної зими.

Що не можна робити 21 серпня

Не можна лаятися та скаржитися на долю.

Не варто будувати плани на далеке майбутнє.

Заборонено підіймати будь-які речі з землі, особливо монети.