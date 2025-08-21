Сьогодні 21 серпня: яке свято та день в історії

21 серпня 1560 року сталося повне сонячне затемнення, яке, як вважається, подарувало світові видатного астронома Тихо Браге. 1911 року з Лувру викрали “Мону Лізу”. У 1940-му, через добу після удару по голові льодорубом, помер Лев Троцький. У 1991-му незалежність проголосила Латвія, а “ГКЧП” зазнав поразки. У 1996-му в Україні заснували орден “За мужність”.

Свята та пам’ятні дати 21 серпня

21 серпня у світі – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму.

Також сьогодні: День без косметики та макіяжу, День поета, Всесвітній день Аватара, День піклування про себе в інтернеті.

21 серпня в історії

21 серпня 1560 року відбулося повне сонячне затемнення, яке, як вважається, подарувало світові видатного астронома Тихо Браге. Річ у тім, що затемнення цього дня передбачали. І те, що такі явища можна прогнозувати, вразило 13-річного Тихо. Утім, він сам писав, що цікавився книгами з астрономії й раніше – з самого дитинства. На момент затемнення Браге навчався в університеті Копенгагена. За три роки його перевели до більш рейтингового Лейпцизького університету. Батьки та дядько-віцеадмірал, який виховував племінника як рідного сина, планували для нього кар’єру юриста. Але все склалося інакше. Хлопець набагато ретельніше вивчав небо, ніж нюанси законодавства. Поступово він купував та створював самостійно різноманітні прилади для своїх спостережень.

“Ще одна важлива подія в житті Тихо сталася в серпні 1563 року, коли він здійснив своє перше зафіксоване спостереження – з’єднання Юпітера та Сатурна. Майже одразу він виявив, що наявні альманахи та ефемериди, які записують положення зірок і планет, були грубо неточними. Таблиці Коперника на кілька днів відставали у передбаченні цієї події. У своєму юнацькому ентузіазмі Тихо вирішив присвятити своє життя накопиченню точних спостережень за небесами, щоб виправити наявні таблиці”, – пише енциклопедія “Britannica”.

25-річним Тихо став спадкоємцем одразу двох значних статків – свого батька та дядька, оселився у Скані та збудував невелику обсерваторію. Там 11 листопада 1572 року він спостерігав ще одне рідкісне астрономічне явище – вибух наднової. На той час більшість астрономів вважала стан неба сталим, і поява нової зірки була значним відкриттям. Саме її опис та публікація докладного звіту про спостереження зробили Браге визнаним у Європі астрономом. Надалі, отримавши підтримку данського короля Фредеріка II Тихо, побудував обсерваторію Ураніборг на острові Вен (острів та кошти на будівництво він отримав у дар від корони).

“Оточені вченими та відвідувані мандрівниками з усієї Європи, Тихо та його помічники збирали спостереження та суттєво виправляли майже всі відомі астрономічні записи”, – пише про той період Britannica.

У цей час Тихо здійснив більшу частину своїх астрономічних спостережень – найточніших до винаходу телескопа. Ці дані пізніше Йоганн Кеплер використовував для виведення законів руху планет. Однак життя Браге не завершилося у його улюбленому Ураніборзі. Після смерті короля Фредеріка II астроном не зміг порозумітися з його сином Крістіаном IV. І згодом через конфлікт із монархом змушений був залишити рідну країну. Він переїхав до Праги, де став офіційним імперським астрономом та побудував ще одну обсерваторію. Там, на чужині, Тихо Браге й помер у 1601 році, залишивши всі свої записи своєму учневі та асистенту Йоганну Кеплеру.

21 серпня 1911 року з Лувру в Парижі викрали картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” (“Портрет пані Лізи дель Джокондо”). До цього моменту творіння Леонардо було широко відоме лише у вузьких колах експертів. Але історія викрадення та подальших пошуків зробила “Мону Лізу” всесвітньою “знаменитістю”. Докладніше.

21 серпня 1940 року після удару кригорубом по голові помер один з організаторів Жовтневого перевороту в Росії та лідерів більшовиків Лев Троцький. Докладніше.

21 серпня 1944 року відкрилася конференція представників США, СРСР та Великої Британії в Думбартон-Оксі. На цій конференції підготували пропозиції, котрі згодом стали основою статуту ООН.

21 серпня 1991 року на тлі Серпневого путчу в СРСР Латвія оголосила про відновлення незалежності. Було прийнято конституційний закон “Про державний статус Латвійської Республіки”.

21 серпня 1991 року зазнав остаточної поразки “ГКЧП”. Докладніше.

21 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – орден “За мужність”.

Церковне свято 21 серпня

21 серпня вшановують пам’ять апостола від 70 Фадея. Докладніше.

Народні прикмети

Який день 21 серпня, таким буде й січень.

Гарна погода 21 серпня – до теплого й сонячного вересня.

Якщо на горобині багато ягід, то заморозки прийдуть швидко.

Що не можна робити 21 серпня

Не можна важко працювати фізично, а також прати, шити, вишивати, в’язати.

Не можна брати й давати гроші в борг.