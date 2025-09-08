Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹

Новое помещение планетария обустроили в центре Харькова, на территории Института астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина. Сейчас завершают строительство площадки для телескопа, чтобы посетители имели возможность под открытым небом рассматривать Луну и планеты. Сеансы в планетарии должны начаться уже в сентябре, а наблюдения в телескоп — в октябре-ноябре. Как все это выглядит и сколько будут стоить билеты — в репортаже МГ «Объектив».

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Это аппарат «Планетарий», который позволяет проецировать на купол изображение звездного неба, созвездий. У нас есть возможность путешествовать в пространстве и времени и увидеть, например, за несколько минут звездное небо – летнее и зимнее.

Астроном признается: мечтал, чтобы хотя бы так, виртуально, горожане имели возможность путешествовать.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Мы имеем здесь возможность увидеть звезды и созвездия, например, представив себя в Антарктиде, или в Южной Америке, или на юге Африки, в Австралии. Потому что сегодня у нас возможность не у всех есть выезжать за границу, а также и в Украине увидеть небо. Комендантский час может мешать нам увидеть что-то интересное в небе, например, в два часа ночи.

<br />

Новый планетарий обустроили в одном из помещений Института астрономии Каразинского университета. Это центр Харькова, попасть туда можно с площади Свободы.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Пока не работает наш большой харьковский планетарий, всем известный, будем надеяться, что все наладится, а пока у нас есть возможность, мы здесь организуем работу мобильного планетария.

Именно неработающий планетарий «Харьков космический» предоставил аппарат для демонстрации созвездий и надувной купол, который и сам много путешествовал.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Такой купол называется мобильный планетарий или передвижной планетарий. Дополнительное оборудование было в самом институте на балансе. Например, видеопроектор, ноутбук, аудиосистема.

В планетарии уже провели тестовые сеансы. Для всех желающих его планируют открыть в сентябре.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Планируем работать и для организованных групп, и для школьников, и для студентов. Можно тематические программы. И для зрителей отдельных также будем работать. Стоимость билета примерно будет, если не изменится в ближайшее время, 120 гривен за сеанс 40 минут.

Но не только сеансы под куполом готовят для посетителей, но и реальные наблюдения под открытым небом.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Многие уже спрашивают, а зачем вам строить сейчас фундамент, устанавливать телескоп на территории. Если есть башни, в них есть телескопы. Но эти телескопы не новые. В обсерватории большой телескоп, ему 100 лет. И работать с такой техникой на широкого зрителя не только трудно, но и могут быть проблемы. Поэтому, имея новый, современный, мощный телескоп, очень хороший, подобного даже и не было в Харькове для демонстрации широкому зрителю. Он больше всех тех, что можно было увидеть у нас в парках или еще где-то, когда были демонстрации. И мы планируем установить его на фундаменте. И уже видим, что строится смотровая площадка, чтобы на свежем воздухе, под ночным небом, вечером, демонстрировать Луну с удивительными кратерами, рельефом, планеты, яркие звезды, то, что можно увидеть из центра города.

Кроме фундамента появится еще небольшая конструкция, которая будет защищать телескоп от дождя и снега. Во время наблюдений его будут открывать. Из соображений безопасности планируют собирать до двадцати человек. При отсутствии воздушной тревоги, облаков и наличии интересных объектов.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

У нас есть окошко каждый месяц, когда на небе есть Луна, и, например, будет планета Сатурн наблюдаться этой осенью и зимой. Планируем с октября, с ноября начать вечерние наблюдения через телескоп. Я думаю, цена будет такой, что все смогут посмотреть. Это не будет очень дорого.

Узнать о старте сеансов и наблюдений и смотреть их дальнейшее расписание можно будет на страницах Музея астрономии университета в Facebook и Instagram.