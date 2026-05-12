Еще два КП в Харькове получат кредиты: на что пойдут около 50 млн грн

Общество 14:33   12.05.2026
Виктория Яковенко
Депутаты Харьковского горсовета сегодня, 12 мая, на сессии дали очередное согласие на получение кредитов КП «по особым условиям».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, кредитование будет осуществляться по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». При этом правительство согласовало предоставление кредитов с низкими процентами предприятиям, функционирующим на прифронтовых территориях.

«Так, деньги на покупку дорогостоящего медицинского оборудования получит КП «Городская клиническая больница №13». Объем кредита будет составлять не более 40 млн грн. Также кредитные средства в размере до 10 млн грн привлечет КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» — их направят на приобретение рефрижераторных грузовых автомобилей, обеспечивающих надлежащую транспортировку продукции. Компенсационная ставка за использование кредита для обоих предприятий составит 1% годовых”, — отметили в мэрии.

Напомним, на прошлой сессии депутаты горсовета также согласовали городским КП получение кредитов «по особым условиям» для приобретения специализированного оборудования.

