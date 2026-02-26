Live

В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие, созданное Кернесом

Харьков 18:42   26.02.2026
Елена Нагорная
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие, созданное Кернесом

КП «Городской торговый рынок» прекращает деятельность. Такое решение приняли 26 февраля на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Причина, как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета, — в течение последних трех лет предприятие не осуществляло хозяйственной деятельности и не получало прибыли.

В связи с этим возникла необходимость ликвидации КП с целью возврата активов в коммунальную собственность Харькова, пояснили в департаменте. В ведомстве аргументируют, что это позволит оптимизировать расходы городского бюджета и обеспечить экономию средств, которые ранее направлялись на финансирование предприятия.

Напомним, в августе 2019 года на сессии горсовета КП «Харьков-Топливо» переименовали в КП «Городской торговый рынок». Это решение было связано с планами построить дорогу через ТЦ «Барабашово» и новый коммунальный рынок возле проспекта Юбилейного. В то время мэр Геннадий Кернес призвал предпринимателей с «Барабашово» заключать «прозрачные» договоры с новосозданным КП.

Как сообщала МГ «Объектив», также на сессии 26 февраля депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харькова на 2026 год. В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 миллиона гривен на доплаты школьным учителям. Расходы на доставку трамваев и троллейбусов из Чехии выросли на 8 миллионов гривен, а на погашение задолженности, сложившейся на начало 2026 года по расходам на содержание городской инфраструктуры, – на 395,6 миллиона.

Читайте также: Терехов собирает депутатов в Харькове: когда будет сессия (повестка дня)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
26.02.2026, 13:03
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 16:46
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
26.02.2026, 10:40
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
26.02.2026, 07:51
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
26.02.2026, 12:09
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие, созданное Кернесом
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие, созданное Кернесом
26.02.2026, 18:42

Новости по теме:

10.02.2026
Давали бронь, а зарплату забирали себе: как действовала схема в КП в Харькове
29.01.2026
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
13.01.2026
Переплата на генераторах: экс-работницу харьковского КП будут судить
15.11.2025
Два электромобиля за 2,4 млн хотят купить коммунальщики на Харьковщине – ХАЦ
22.10.2025
Мошенники выманивают деньги на животных от имени КП – обращение к жителям


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие, созданное Кернесом», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 18:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Городской торговый рынок» прекращает деятельность. Такое решение приняли 26 февраля на внеочередной сессии Харьковского горсовета.".