В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие, созданное Кернесом

КП «Городской торговый рынок» прекращает деятельность. Такое решение приняли 26 февраля на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Причина, как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета, — в течение последних трех лет предприятие не осуществляло хозяйственной деятельности и не получало прибыли.

В связи с этим возникла необходимость ликвидации КП с целью возврата активов в коммунальную собственность Харькова, пояснили в департаменте. В ведомстве аргументируют, что это позволит оптимизировать расходы городского бюджета и обеспечить экономию средств, которые ранее направлялись на финансирование предприятия.

Напомним, в августе 2019 года на сессии горсовета КП «Харьков-Топливо» переименовали в КП «Городской торговый рынок». Это решение было связано с планами построить дорогу через ТЦ «Барабашово» и новый коммунальный рынок возле проспекта Юбилейного. В то время мэр Геннадий Кернес призвал предпринимателей с «Барабашово» заключать «прозрачные» договоры с новосозданным КП.

Как сообщала МГ «Объектив», также на сессии 26 февраля депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харькова на 2026 год. В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 миллиона гривен на доплаты школьным учителям. Расходы на доставку трамваев и троллейбусов из Чехии выросли на 8 миллионов гривен, а на погашение задолженности, сложившейся на начало 2026 года по расходам на содержание городской инфраструктуры, – на 395,6 миллиона.