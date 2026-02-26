Live

У Харкові ліквідували комунальне підприємство, створене Кернесом

Економіка 18:42   26.02.2026
Олена Нагорна
КП «Міський торговий ринок» припиняє діяльність. Таке рішення ухвалили 26 лютого на позачерговій сесії Харківської міськради.

Причина, як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, – протягом останніх трьох років підприємство не здійснювало господарської діяльності та не отримувало прибутку.

У зв’язку з цим виникла потреба у ліквідації КП з метою повернення активів у комунальну власність Харкова, пояснили в департаменті. У відомстві аргументують, що це дозволить оптимізувати видатки міського бюджету та забезпечити економію коштів, які раніше спрямовувалися на фінансування підприємства.

Нагадаємо, у серпні 2019 року на сесії міськради КП «Харків-Паливо» перейменували на КП «Міський торговий ринок». Це рішення було пов’язане з планами побудувати дорогу через ТЦ «Барабашово» й новий комунальний ринок біля проспекту Ювілейного. На той час мер Геннадій Кернес закликав підприємців з “Барабашово” укладали «прозорі» договори із новоствореним КП.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, також на сесії 26 лютого депутати міськради внесли зміни до бюджету Харкова на 2026 рік. Зокрема місто отримає субвенцію у розмірі 277,9 мільйона гривень на доплати шкільним вчителям. Витрати на доставку трамваїв та тролейбусів із Чехії зросли на 8 мільйонів гривень, а на погашення заборгованості, що склалася на початок 2026 року за видатками на утримання міської інфраструктури, – на 395,6 мільйона.

Читайте також: Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)

Автор: Олена Нагорна
