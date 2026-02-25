Live

Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)

Суспільство 15:33   25.02.2026
Вікторія Яковенко
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.

На сесію депутати зберуться завтра, 26 лютого, о 14:00. Як завжди, її проведуть в онлайн-режимі.

На порядку денному – 28 питань та розділ «Різне».

Депутати голосуватимуть за внесення змін до бюджету міста. Також мають надати згоду низці КП отримати кредити для придбання спеціалізованої техніки. Крім цього, на сесії планують ліквідувати КП «Міський торговий ринок» та подовжити роботу тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «Новомет». Розглянуть також земельні питання.

сессия будет в Харькове
Скриншот
сессия будет в Харькове
Скриншот

Читайте також: По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
25.02.2026, 15:33
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
25.02.2026, 11:12
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
25.02.2026, 13:03
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
25.02.2026, 12:11
Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
25.02.2026, 12:06

Новини за темою:

25.02.2026
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
24.02.2026
Скільки дітей наразі навчають офлайн у Харкові, повідомив Терехов
24.02.2026
Скільки будинків відновили в Харкові з початку повномасштабної війни (відео)
24.02.2026
«Потрібен мир назавжди»: Терехов про початок війни й кількість людей у Харкові
24.02.2026
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 15:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.".