Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
Скриншот
Мер Харкова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.
На сесію депутати зберуться завтра, 26 лютого, о 14:00. Як завжди, її проведуть в онлайн-режимі.
На порядку денному – 28 питань та розділ «Різне».
Депутати голосуватимуть за внесення змін до бюджету міста. Також мають надати згоду низці КП отримати кредити для придбання спеціалізованої техніки. Крім цього, на сесії планують ліквідувати КП «Міський торговий ринок» та подовжити роботу тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «Новомет». Розглянуть також земельні питання.
Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 15:33