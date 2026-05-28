Готові платити 50 тисяч гривень: у ХОВА опублікували найкращі вакансії тижня
За даними обласної служби зайнятості, станом на 28 травня у Харківській області є 2407 вакансій, передають у пресслужбі ХОВА.
Топ-10 вакансій на цьому тижні виглядає так:
- Облицювальник-плиточник – 50 000 грн.
- Майстер з діагностики та налагодження електронного обладнання автомобільних засобів – 40 000 грн.
- Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 35000 грн.
- Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн.
- Лаборант хімічного аналізу – 28 690 грн.
- Мікробіолог – 28050 грн.
- Ткач – 27 000 грн.
- Укладач-пакувальник – 24 360 грн.
- Пожежний-рятувальник – 22 000 грн.
- Розмітник – 21 240 грн.
Повний перелік актуальних вакансій в Харкові та області розміщений за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 10:40;