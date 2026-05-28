Готові платити 50 тисяч гривень: у ХОВА опублікували найкращі вакансії тижня

Суспільство 10:40   28.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними обласної служби зайнятості, станом на 28 травня у Харківській області є 2407 вакансій, передають у пресслужбі ХОВА.

Топ-10 вакансій на цьому тижні виглядає так:

  1. Облицювальник-плиточник – 50 000 грн.
  2. Майстер з діагностики та налагодження електронного обладнання автомобільних засобів – 40 000 грн.
  3. Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 35000 грн.
  4. Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн.
  5. Лаборант хімічного аналізу – 28 690 грн.
  6. Мікробіолог – 28050 грн.
  7. Ткач – 27 000 грн.
  8. Укладач-пакувальник – 24 360 грн.
  9. Пожежний-рятувальник – 22 000 грн.
  10. Розмітник – 21 240 грн.

Повний перелік актуальних вакансій в Харкові та області розміщений за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

  • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 10:40;

