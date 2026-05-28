Готові платити 50 тисяч гривень: у ХОВА опублікували найкращі вакансії тижня

За даними обласної служби зайнятості, станом на 28 травня у Харківській області є 2407 вакансій, передають у пресслужбі ХОВА.

Топ-10 вакансій на цьому тижні виглядає так:

Облицювальник-плиточник – 50 000 грн. Майстер з діагностики та налагодження електронного обладнання автомобільних засобів – 40 000 грн. Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 35000 грн. Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн. Лаборант хімічного аналізу – 28 690 грн. Мікробіолог – 28050 грн. Ткач – 27 000 грн. Укладач-пакувальник – 24 360 грн. Пожежний-рятувальник – 22 000 грн. Розмітник – 21 240 грн.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.