Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень

Суспільство 19:00   21.05.2026
Оксана Якушко
Вакансії тижня у Харківській області повідомили у ХОВА.

2370 вакансій актуальні на Харківщині 21 травня 2026 року, інформує обласна служба зайнятості.

  1. Юрист – 40 000 грн.
  2. Слюсар-ремонтник – 39 990 грн.
  3. Фітнес-тренер – 30 000 грн.
  4. Тренер з боксу – 30 000 грн.
  5. Токар-карусельник – 27 000 грн.
  6. Садівник – 25 000 грн.
  7. Хімік – 24 990 грн.
  8. Пекар – 24 000 грн.
  9. Секретар суду – 22 500 грн.
  10. Присукальник основ – 20 000 грн.

Список актуальних вакансій в Харкові й області можна прочитати за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8.30 до 17.00 за номером: 0800 219 729.

