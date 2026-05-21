Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень

Вакансії тижня у Харківській області повідомили у ХОВА.

2370 вакансій актуальні на Харківщині 21 травня 2026 року, інформує обласна служба зайнятості.

Юрист – 40 000 грн. Слюсар-ремонтник – 39 990 грн. Фітнес-тренер – 30 000 грн. Тренер з боксу – 30 000 грн. Токар-карусельник – 27 000 грн. Садівник – 25 000 грн. Хімік – 24 990 грн. Пекар – 24 000 грн. Секретар суду – 22 500 грн. Присукальник основ – 20 000 грн.

З питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8.30 до 17.00 за номером: 0800 219 729.