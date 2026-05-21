Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень
Вакансії тижня у Харківській області повідомили у ХОВА.
2370 вакансій актуальні на Харківщині 21 травня 2026 року, інформує обласна служба зайнятості.
- Юрист – 40 000 грн.
- Слюсар-ремонтник – 39 990 грн.
- Фітнес-тренер – 30 000 грн.
- Тренер з боксу – 30 000 грн.
- Токар-карусельник – 27 000 грн.
- Садівник – 25 000 грн.
- Хімік – 24 990 грн.
- Пекар – 24 000 грн.
- Секретар суду – 22 500 грн.
- Присукальник основ – 20 000 грн.
Список актуальних вакансій в Харкові й області можна прочитати за посиланням.
З питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8.30 до 17.00 за номером: 0800 219 729.
Читайте також: Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, робота, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 19:00;