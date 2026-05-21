Работа в Харькове и области: кому готовы платить 40 тысяч гривен
Вакансии недели в Харьковской области сообщили в ХОВА.
2370 вакансий актуальны в Харьковской области 21 мая 2026 года, информирует областная служба занятости.
1. Юрист – 40 000 грн.
2. Слесарь-ремонтник – 39990 грн.
3. Фитнес-тренер – 30 000 грн.
4. Тренер по боксу – 30 000 грн.
5. Токарь-карусельник – 27 000 грн.
6. Садовник – 25 000 грн.
7. Химик – 24 990 грн.
8. Пекарь – 24 000 грн.
9. Секретарь суда – 22 500 грн.
10. Присучитель оснований – 20 000 грн.
Список актуальных вакансий по Харькову и области можно прочитать по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 19:00;