Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 150 тысяч гривен

По состоянию на 23 апреля в Харьковской области актуальны 2487 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия электромонтажника с зарплатой 150 тысяч гривен. Начальник финансового отдела будет иметь 55 тысяч, а слесарь по ремонту оборудования подачи топлива – 40 тысяч.

Дорожный рабочий будет зарабатывать 35 тысяч, машинист механической катки – 30 тысяч, помощник судьи – 29500, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов – 25900, садовник – 25 тысяч, эколог – 22300, а охранник – 20 тысяч.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

