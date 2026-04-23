Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 150 тисяч гривень

Суспільство 15:23   23.04.2026
Вікторія Яковенко
Станом на 23 квітня в Харківській області актуальні 2487 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія вишкоелектромонтажника із зарплатою 150 тисяч гривень. Начальник фінансового відділу матиме 55 тисяч, а слюсар з ремонту устаткування подавання палива – 40 тисяч.

Дорожній робітник зароблятиме 35 тисяч, машиніст механічного котка – 30 тисяч, помічник судді – 29500, покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 25900, садівник – 25 тисяч, еколог – 22300, а охоронник – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 52-річній керівниці однієї з автошкіл у Куп’янському районі, яка, за даними облпрокуратури, привласнила мільйони гривень державних коштів, виділених на навчання за ваучерами.

