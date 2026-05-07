Кому готові платити 50 тисяч: робота в Харкові й області

Суспільство 17:35   07.05.2026
Оксана Якушко
Актуальні вакансії тижня у Харківській області повідомляє ХОВА.

На Харківщині актуальні 2398 вакансій станом на 7 травня 2026 року, інформує обласна служба зайнятості.

  1. Лицювальник-плиточник – 50 000 грн.
  2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 49 990 грн.
  3. Лікар-терапевт – 39 990 грн.
  4. Піскоструминник – 35 000 грн.
  5. Інженер – 31 000 грн.
  6. Тренер з виду спорту – 30 000 грн.
  7. Клінічний психолог – 28 000 грн.
  8. Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн.
  9. Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.
  10. Пекар – 23 000 грн.

Ознайомитися з актуальними вакансіями по Харкову й області можна за посиланням.

Із питань зайнятості радять звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

