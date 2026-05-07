Кому готові платити 50 тисяч: робота в Харкові й області

Актуальні вакансії тижня у Харківській області повідомляє ХОВА.

На Харківщині актуальні 2398 вакансій станом на 7 травня 2026 року, інформує обласна служба зайнятості.

Лицювальник-плиточник – 50 000 грн. Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 49 990 грн. Лікар-терапевт – 39 990 грн. Піскоструминник – 35 000 грн. Інженер – 31 000 грн. Тренер з виду спорту – 30 000 грн. Клінічний психолог – 28 000 грн. Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн. Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн. Пекар – 23 000 грн.

Із питань зайнятості радять звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.