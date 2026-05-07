Кому готові платити 50 тисяч: робота в Харкові й області
Актуальні вакансії тижня у Харківській області повідомляє ХОВА.
На Харківщині актуальні 2398 вакансій станом на 7 травня 2026 року, інформує обласна служба зайнятості.
- Лицювальник-плиточник – 50 000 грн.
- Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 49 990 грн.
- Лікар-терапевт – 39 990 грн.
- Піскоструминник – 35 000 грн.
- Інженер – 31 000 грн.
- Тренер з виду спорту – 30 000 грн.
- Клінічний психолог – 28 000 грн.
- Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн.
- Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.
- Пекар – 23 000 грн.
Ознайомитися з актуальними вакансіями по Харкову й області можна за посиланням.
Із питань зайнятості радять звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 17:35;