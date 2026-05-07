Новини Харкова — головне 7 травня: ранок почався з “прильотів”

Події 07:20   07.05.2026
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

«Шахед» вдарив вранці 7 травня по Харкову

Про ворожий удар Харкова 7 травня  поінформував мер Ігор Терехов. За інформацією міського голови, ЗС РФ вдарили «Шахедом» по Основ’янському району Харкова. Наслідки атаки уточнюються, додав Терехов.

Зазначимо, тривога за ніч лунала п’ять разів. Її оголошували о 22:53, 01:48, 02:46, 03:48 та 05:35. Основною загрозою для Харківщини стали безпілотники, але також ворог запускав балістику та КАБи. Станом на 07:20 тривога в Харкові та області триває.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 07:20;

