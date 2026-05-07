Новини Харкова — головне 7 травня: ранок почався з “прильотів”
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
«Шахед» вдарив вранці 7 травня по Харкову
Про ворожий удар Харкова 7 травня поінформував мер Ігор Терехов. За інформацією міського голови, ЗС РФ вдарили «Шахедом» по Основ’янському району Харкова. Наслідки атаки уточнюються, додав Терехов.
Зазначимо, тривога за ніч лунала п’ять разів. Її оголошували о 22:53, 01:48, 02:46, 03:48 та 05:35. Основною загрозою для Харківщини стали безпілотники, але також ворог запускав балістику та КАБи. Станом на 07:20 тривога в Харкові та області триває.
Читайте також: Сьогодні 7 травня 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 7 травня: ранок почався з “прильотів”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 07:20;